▲ 【SPAC】Vision Deal衛哲：在汽車、消費及跨境電商領域「優中選優」 目標18個月宣布併購目標

Vision Deal （07827） 周五在港掛牌，成為本港第二隻上市的SPAC。Vision Deal主席兼執行董事衛哲表示，現時排隊在港獨立上市的公司約200家，變相為Vision Deal併購資產提供機會，集團會在汽車、消費及跨境電商領域「優中選優」，目標18個月宣布併購目標，30個月完成，較港交所 （00388） 規定更快。

今明兩年是汽車智能化高速爆發的元年

衛哲指，看到汽車產業有兩個不可逆轉的趨勢，分別是新能源化及智能化，相信今明兩年是新能源化後，智能化高速爆發的元年，集團看中的是汽車智能化，上游技術，同時也看好消費領域中具備產品開發能力的公司，只要具備上述能力，可避免經濟狀況的不穩定性，並走向全球。

市場愈是冷待 對SPAC物色併購標的更有利

Vision Deal行政總裁兼執行董事馮林表示，團隊十分看好香港SPAC市場前景，現時有很多消費公司在港上市，科技公司在港是新興行業，相信未來有很多汽車或科技龍頭企業會選擇赴港上市，為公司帶來很大機會。

本港今年市況相對平靜，衛哲稱，市場愈是冷待，企業獨力上市愈困難，對SPAC物色併購標的更有利，現時本港規定SPAC的投資標的至少10億元，所以會較美國標的更成熟，而且Vision Deal物色的併購目的都是行業龍頭。

本港SPAC市場可成為精品店

本港對SPAC上市及併購要求均較美國嚴格，衛哲認為，港交所對SPAC發行人、資金方、資產方的要求均較高，相信本港SPAC市場可成為精品店，SPAC的資產質量甚至可能較IPO質量更佳。

馮林補充，本港SPAC有保本機制，在經濟不穩下，SPAC可成為資產配資的好工具。

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