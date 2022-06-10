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【Britney Spears】婚禮賓客星光熠熠 兩個仔拒出席

環球社會熱點 13:40 2022/06/10

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美國一代天后Britney Spears周四與拍拖近5年的男友Sam Asghari結婚，兩人在美國洛杉磯大宅舉行小型婚禮，僅邀請少數親朋好友參加。據悉，Britney Spears曾邀請她與前夫所生的兩名兒子出席，可惜被婉拒。

Britney Spears洛杉磯舉行婚禮 前夫踩場直播被捕 【下一頁】

40歲的Britney Spears周四（9日）第三度成為人妻，與28歲男友Asghari喜結連理。外媒披露賓客名單，一眾明星好友包括麥當娜（Madonna）、Paris Hilton、Selena Gomez及Drew Barrymore等人都賞面出席。

據悉，Britney Spears曾邀請她與第二任老公Kevin Federline所生的兩名兒子，16歲Sean Preston及15歲Jayden James出席婚禮，但遭對方婉拒。Federline代表律師表示，Federline與兒子都替Britney Spears感到高興，並祝願Britney Spears與丈夫未來幸福順利。

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畢彼特加控安祖蓮娜祖莉 向俄財閥售酒莊股份損其聲譽 【下一頁】

Britney Spears因監護權問題，與父母及妹妹Jamie Lynn Spears鬧翻。娘家人當中，Britney Spears僅邀請哥哥Bryan參加婚禮，但未知Bryan是否擔任主婚人陪伴妹妹步入教堂行禮。

Britney Spears至今經歷3段婚姻，她與首任丈夫Jason Alexander於2004年在拉斯維加斯結婚，成為夫婦55小時就閃電離婚。她同年再與Kevin Federline結婚，惟3年後離婚並喪失兩名孩子的撫養權。

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責任編輯：郭麗明

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