▲ 【內需股】利華主席：集團料明年收入將較2019年翻倍 積極洽談併購項目推動增長

服裝品牌供應鏈解決方案供應商利華控股 （01346） 指，集團正處高速增長，若扣除2020年新冠疫情影響，2023年將能做到較2019年收入，即3年內增長一倍的承諾。利華主席司徒志仁指，收購能持續推動業務增長，一直在洽談項目，但短期未見潛在收購目標。

司徒志仁表示，輕資產可彈性調動下，內地封城、俄烏戰爭和美國進口限制未見對集團構成巨大影響，內地客戶僅佔集團單位數收入，因此收入影響不大，亦未見訂單取消。

冀拓展產品種類及產地

美國參議院宣佈禁運中國棉後，司徒志仁指，如美國禁中國棉可改用印度棉，目前主要用石油成分聚酯纖維（Polyester）製衣，棉花佔集團面料部分不多，影響不大，回首2017年美國向中國增加關稅時，集團已將部分生產遷到越南，現時最大製造產地為越南，毛利率反增不少。

司徒志仁指，集團目前業務增長策略為拓展產品種類及產地，如女裝晚禮服、牛仔褲及胸圍內衣，產地則考慮孟加拉、土耳其及葡萄牙等市場，並會加強拓展中檔次市場，冀能擴大市佔率，但內地市場則仍佔銷售高端品牌為主。

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