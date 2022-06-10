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【虛擬商機】亞馬遜推AR試鞋功能　網購前可虛擬試穿

科技 15:00 2022/06/10

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亞馬遜（Amazon）日前，宣布推出AR試鞋功能，用戶可直接利用應用程式（App）內置的功能，去用各個角度查看鞋子外觀，以判斷是否適合。（官網圖片）

不少電商平台紛紛利用AR技術，讓消費者可於網購前虛擬試穿，以提升網購體驗。亞馬遜（Amazon）日前，宣布推出AR試鞋功能，用戶可直接利用應用程式（App）內置的功能，去用各個角度查看鞋子外觀，以判斷是否適合。

【挑戰電商】Twitter增「Product Drops」功能　提醒用戶搶購限量品

【智能家居】三星Family Hub智能雪櫃更新　可觀看TV Plus直播電視節目
 
據亞馬遜官網顯示，用戶可以在選擇鞋子後，再點擊產品圖片下方的「虛擬試穿」功能，並將腳對準手機上的鏡頭，就可從各個角度查看鞋子的外觀。而且用戶亦能通過滾動不同的選項， 來更改所選鞋類的顏色，或者直接拍照分享到社交媒體。
 
值得注意的是，AR試鞋功能只適用於使用iPhone 7或以上版本的iOS用戶，地區亦暫時只限美國和加拿大，但亞馬遜承諾將會盡快推出Android版本。據悉，目前可試穿的品牌包括New Balance、adidas、Reebok、Puma等運動品牌。

【元宇宙】元宇宙吸引力低？　報告：60%消費者對虛擬購物毫無興趣

責任編輯：黃顯晴

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