美國馬里蘭州槍擊案釀3死 槍手與警駁火中彈傷

美國國會正研究加強槍械管制之際，美國馬里蘭州一間工廠發生槍擊案，當地警方指最少3人死亡。警方透露一名警員曾和槍手駁火，兩人都有受傷。警方已確認槍手身份為工廠員工，暫時仍在調查槍手的犯案動機。

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馬里蘭州（Maryland）華盛頓縣（Washington County）警方表示，當局周四（9日）下午約2時30分接獲報案，史密斯堡（Smithsburg）北部一間生産混凝土產品設備的工廠Columbia Machine發生槍擊案。

警方到場後發現槍手曾槍擊4人，當中3人當場死亡，另外1人重傷。槍手在警方抵達現場前已逃走。

1名警員其後遇到槍手，雙方駁火期間都遭到槍傷，兩人都獲送往醫院。警方周四晚指警員傷勢不嚴重，疑犯仍留院治療。

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華盛頓縣警方已確認3名死者身份，3人均為工廠白人男性員工，年齡介乎30至50歲。工廠另一名傷者則為42歲。槍手來自西弗吉尼亞州，是一名23歲拉丁裔男子，亦是工廠員工。

當局未有公布槍手姓名，指他使用了半自動步槍犯案，目前仍在調查其作案動機。

獨立機構「槍械暴力檔案」（Gun Violence Archive）數據顯示，是次為美國今年發生的第254宗大型槍擊案。

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責任編輯：李俊儀