【烏克蘭戰爭】英國摩洛哥3人被俄軍俘 法庭判死刑

俄烏戰爭爆發後，兩名英國人及一名摩洛哥人加入烏克蘭軍，作戰期間被俄軍俘獲。烏東親俄分子控制的地區法庭裁定3人為僱傭兵等罪名成立，判處3人死刑。

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來自英國的28歲男子阿斯林（Aiden Aslin）、48歲男子平納（Shaun Pinner），以及來自摩洛哥的男子卜拉欣（Saaudun Brahim）。

阿斯林與平納4月於烏克蘭城市馬里烏波爾（Mariupol）被俄軍俘獲，而卜拉欣則是3月於烏克蘭東部伏爾諾華卡（Volnovakha）被俘。

「頓涅茨克人民共和國」獲俄羅斯承認地位，但未獲國際承認。「頓涅茨克人民共和國」法庭列出包括成為僱傭兵、暴力奪取政權和接受培訓展開恐怖活動等罪名指控3人。

兩名英國男子聲稱他們是在烏克蘭海軍陸戰隊服役，因此作為現役士兵應受日内瓦戰俘公約保護。但俄羅斯官媒將他們形容為僱傭兵，而法庭也用僱傭兵罪名將他們定罪。

法院沒有進行公開審訊，僅通過親俄媒體披露一小部分審訊程序。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）周三（8日）發布3人就多項指控認罪的鏡頭。「頓涅茨克人民共和國」官員聲稱3人的行為導致平民死傷，又破壞當地民用和社會基建設施。

其中一名官員聲稱3人雖然已認罪，不過法庭是基於正義這項不可動搖的主要原則，決定判處3人死刑。

據悉，3人將有1個月時間就判決提出上訴，如果上訴獲接納，他們可能會被改判無期徒或監禁25年。

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英媒指俄羅斯試圖透過烏東法庭判處3人死刑，向英國施壓推動交換戰俘，希望能換回戰爭期間被判謀殺及戰爭罪的俄兵。

英國外相卓慧思（Liz Truss）譴責俄羅斯代理人在烏東判處2名英國公民死刑。卓慧思指這兩名英國人屬於戰俘，稱法庭作出毫無合法性的虛假判決，強調政府會盡其所能支援兩人家屬。

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責任編輯：鄭錦玲