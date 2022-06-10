卓健綫上+綫下　減低慢性疾病風險

疫下市民更着重健康，傳統診所要數碼轉型迎合大趨勢。有本地醫療診所機構在疫情前已推出遙距診症服務，最近更成立醫療健康服務中心，透過專業人員監測病人健康狀況，以及統一各診所遙距診症及配藥運送服務，降低運輸成本，期望提供更低的遙距診症收費。

醫療行業都要數碼轉型，卓健醫療服務今年4月開設首間數碼化的智慧型診所，以自動化綠色環保無紙方式加速登記流程，令醫護人員有更多時間為病人服務；此外，該機構最近更成立醫療健康服務中心，為病人提供遙距診症及相關健康監測服務。

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疫情下往返醫療機構，再在現場排隊都是一種折騰。近年已有科技應用方案讓病人足不出戶見醫生。卓健醫療服務總經理朱怡菁表示，遙距診症至今已提供超過1萬次服務，除現有的普通科外，更有中醫、心理健康、飲食治療及指定牙科等服務外，更有計劃拓展至兒科及皮膚科等專科，希望按用戶需要，提供不同醫療方案。

▲ 卓健醫療服務總經理朱怡菁指，數碼科技可為傳統醫療帶來更便利的服務及提升醫療質素。（向頌勤攝）

夥醫療初創 推睡眠分析指環

朱怡菁指出，卓健醫療除專注傳統診所的診症服務外，更希望透過遙距醫療，突破傳統醫療模式，為病人提供綫上綫下服務，她透露，該醫療服務機構近期更投資7位數字，於本月9日開設一站式數碼醫健據點「數碼e健站（Digihealth Point）」，是品牌數碼轉型的重要一步，而服務中心針對慢性疾病遠程管理，提供「預測、預防、治療」等3方面服務。

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數碼e健站除遙距診症服務外，亦有不同的醫療服務，朱怡菁指，去年與香港科學園倍靈（Belun）醫健初創公司合作，以穿戴式人工智能睡眠分析指環（Belun Ring），配合應用程式內的個人化健康評估功能，自動記錄如脈搏率、呼吸中止指數、睡眠階段、血含氧量等多項指標，以數碼方式持續監測，減低病人患心臟病、中風、糖尿病及睡眠窒息症的風險，而醫生更會根據數據分析，持續監測健康及評估，提供適合的治療建議。

朱怡菁強調，利用數碼醫療科技可為病人提供更全面的健康追蹤，減低個人健康風險，亦可為市民提供更多醫健方案，從而改善及維護個人健康。她補充，醫療科技日益進步，未來更會與不同醫療科健機構合作，如結合便攜式影像化器材、骨骼醫療系統等，追上醫療科技發展。



數碼e健站 團隊跟進病況

數碼科技能為醫療服務提供更多的可能性，朱怡菁指卓健醫療服務去年亦升級應用程式，提供預約門診、遙距診症、查看病人健康紀錄等，程式亦附有健康小助理，可為市民提供有趣健康飲食及運動小貼士，如建議每日要行3層樓梯、在大閘蟹季節注意膽固醇風險等。

朱怡菁表示，現時每年約有10萬名用戶，在其醫療中心內進行全面的身體檢查。數碼e健站目的是按照不同客戶體驗的健康指數，讓不同範疇的專業醫護團隊，如醫生、藥劑師、護士及營養師主動跟進及監測病人健康狀況，讓病人可多留意健康風險，服務亦可根據需要，為病人提供專科醫生轉介服務，而應用程式內更設虛擬護士，為病人提供醫療諮詢。

作者：向頌勤