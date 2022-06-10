  • 26°C
香港時間 : 2022610日 (五) 13:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【出版革命】Spotify擬進軍「有聲書」市場　成旗下第三大業務

科技 13:00 2022/06/10

分享：

分享：

Spotify去年11月宣布對「有聲書」平台Findaway進行收購。（Spotify）

影音串流平台Spotify向來以音樂和Podcast（播客）為主打業務，去年Podcast業務就為Spotify帶來2.14億美元（約16.8億港元）收入，按年增300%。創辦人Daniel Ek表示，未來除繼續投資Podcast業務外，更計畫進軍「有聲書」（Audiobooks）業務，成為音樂和Podcast之後的第三大業務。

【元宇宙】Spotify宣布進軍元宇宙　於Roblox推出互動創作虛擬島嶼

有聲書市場規模   比Podcast更大

聲音出版商協會（APA）發布2021年行業規模統計，指出全球「有聲書」市場按年增長25%，達到16億美元（約126港億元），略大於Podcast市場的14.5億美元（約113億港元）。

【烏克蘭戰爭】Spotify宣布全面撤出俄羅斯市場　啟動援助烏克蘭計劃

Daniel Ek指出，根據市場調查機構Grand View Research的報告，全球「有聲書」市場的價值可能超過90億美元（約706億港元），因此他認為這是一個巨大的投資機會，並有信心可成功開拓「有聲書」市場。他表示，Spotify可利用既有的機器學習模型，向用戶個性化推薦「有聲書」，就像它在音樂與Podcast業務上的做法。

收購Findaway仍在進行中

Spotify去年11月宣布對「有聲書」平台Findaway進行收購。Findaway允許作者創作、發行和貨幣化他們的作品，如果收購成功，Spotify將會在「有聲書」市場上取得重大優勢。惟該收購交易至今仍未完成，還在接受司法部反壟斷部門的審查。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【蘋果讓步】Apple豁免「特定App」抽成　Spotify、Netflix都有份
2022/03/31
【蘋果讓步】Apple豁免「特定App」抽成　Spotify、Netflix都有份
【LinkedIn】LinkedIn推全新Podcast Network　邀專家提供職業導向小貼士
2022/02/24
【LinkedIn】LinkedIn推全新Podcast Network　邀專家提供職業導向小貼士
【虛擬貨幣】Spotify招募Web3人才　擬進軍NFT市場
2022/03/18
【虛擬貨幣】Spotify招募Web3人才　擬進軍NFT市場
【Google】Google Play允許用戶　直接向Spotify支付訂閱費用
2022/03/24
【Google】Google Play允許用戶　直接向Spotify支付訂閱費用

你可能感興趣

【蘋果讓步】Apple豁免「特定App」抽成　Spotify、Netflix都有份
10:14 2022/03/31
【蘋果讓步】Apple豁免「特定App」抽成　Spotify、Netflix都有份
【LinkedIn】LinkedIn推全新Podcast Network　邀專家提供職業導向小貼士
15:02 2022/02/24
【LinkedIn】LinkedIn推全新Podcast Network　邀專家提供職業導向小貼士
【虛擬貨幣】Spotify招募Web3人才　擬進軍NFT市場
11:34 2022/03/18
【虛擬貨幣】Spotify招募Web3人才　擬進軍NFT市場
Spotify 串流 音樂 競爭條例 機器學習 壟斷 收購 科技產品

下一篇文章

【地球保育】Google推Dynamic World數據庫　提供全球土地環境數據
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【透明手機】初創Nothing確認7月12日辦發布會　透明智能手機終於登場
【透明手機】初創Nothing確認7月12日辦發布會　透明智能手機終於登場
【Twitter讓步】Elon Musk將獲存取數據權限　消息人士：董事會下月表決收購案
【Twitter讓步】Elon Musk將獲存取數據權限　消息人士：董事會下月表決收購案
【HTC新機】HTC新手機6月28日登場　料搭載元宇宙平台
【HTC新機】HTC新手機6月28日登場　料搭載元宇宙平台
【先買後付】蘋果成立全資子公司　專門營運Pay Later貸款業務
【先買後付】蘋果成立全資子公司　專門營運Pay Later貸款業務
【個人電腦】全球PC市場慘淡　IDC：今年出貨量減8.2％
【個人電腦】全球PC市場慘淡　IDC：今年出貨量減8.2％
【虛擬頭像】TikTok推自家虛擬頭像工具　模仿用戶手勢和動作
【虛擬頭像】TikTok推自家虛擬頭像工具　模仿用戶手勢和動作
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款