【出版革命】Spotify擬進軍「有聲書」市場　成旗下第三大業務

▲ Spotify去年11月宣布對「有聲書」平台Findaway進行收購。（Spotify）

影音串流平台Spotify向來以音樂和Podcast（播客）為主打業務，去年Podcast業務就為Spotify帶來2.14億美元（約16.8億港元）收入，按年增300%。創辦人Daniel Ek表示，未來除繼續投資Podcast業務外，更計畫進軍「有聲書」（Audiobooks）業務，成為音樂和Podcast之後的第三大業務。

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有聲書市場規模 比Podcast更大

聲音出版商協會（APA）發布2021年行業規模統計，指出全球「有聲書」市場按年增長25%，達到16億美元（約126港億元），略大於Podcast市場的14.5億美元（約113億港元）。

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Daniel Ek指出，根據市場調查機構Grand View Research的報告，全球「有聲書」市場的價值可能超過90億美元（約706億港元），因此他認為這是一個巨大的投資機會，並有信心可成功開拓「有聲書」市場。他表示，Spotify可利用既有的機器學習模型，向用戶個性化推薦「有聲書」，就像它在音樂與Podcast業務上的做法。

收購Findaway仍在進行中

Spotify去年11月宣布對「有聲書」平台Findaway進行收購。Findaway允許作者創作、發行和貨幣化他們的作品，如果收購成功，Spotify將會在「有聲書」市場上取得重大優勢。惟該收購交易至今仍未完成，還在接受司法部反壟斷部門的審查。

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責任編輯：陳卓賢