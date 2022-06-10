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【螞蟻IPO】大和資本：螞蟻集團整改已近尾聲　距完全合規還剩最後兩步要處理　

股市 11:55 2022/06/10

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【螞蟻IPO】大和資本：螞蟻集團整改已近尾聲　距完全合規還剩最後兩步要處理　

阿里巴巴 （09988） 、馬雲旗下螞蟻集團再次傳出重啟IPO的消息，雖然中證監及螞蟻集團均否認，但外電引述消息指，螞蟻集團有機會最快於7月重新遞交上市申請。受螞蟻集團可能重啟IPO消息影響，阿里巴巴股價周五大上大落，低開後，倒升逾3%。

券商大和資本認為，螞蟻集團自2020年擱置上市後進行整改，相信螞蟻集團整改已近尾聲，但距離完全合規前還剩下最後兩步需要處理，分別是消費金融的資本基礎及金融控股公司的牌照。

螞蟻集團中證監齊聲否認重啟IPO計劃【下一頁】

大和指，中央早前表態支持平台經濟規範健康發展，人行上月亦指完成互聯網金融風險專項整治工作，將互聯網平台企業金融業務全部納入監管，中銀保監亦指完成平台經濟專項整改。

大和：螞蟻集團自2020年末開始進行品牌隔離

螞蟻集團的消費金融業務自2020年末開始進行品牌隔離，「花唄」和「借唄」以自有資金進行貸款，外部銀行（聯營）貸款品牌化明顯，螞蟻集團正在利用旗下消費金融公司的資金基礎，合規開展增量消費借貸業務，雖然其消費貸款業務資本目前仍不足以接管所有未償還貸款，但大和注意到，除注資外，還有其他替代方案，例如更積極地將貸款餘額轉移到外部融資。

史美倫加入螞蟻集團董事局　胡祖六、蔣芳均退任【下一頁】

至於金融控股公司牌照，大和稱，人行正在敲定一些針對平台公司的細節，相信很快會看到具體進展。

螞蟻集團早前宣布新董事會成員名單，當中港交所 （00388） 主席史美倫加入董事會。大和指，隨螞蟻集團的獨立董事比例升至逾五成以上，加上女性董事比例增至三分一，相信有助改善企業管治。

【ET財智Talk】經濟衰退風險趨升 嘉信理財林長傑教資產配置攻略

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港股 阿里巴巴－SW（09988） 中國銀行保險監督管理委員會 中國證監會 史美倫 馬雲 中國人民銀行 IPO 阿里巴巴 金融

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