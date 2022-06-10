【Britney Spears】洛杉磯舉行婚禮 前夫踩場直播被捕

美國一代天后Britney Spears周四（9日）與拍拖近5年的28歲男友Sam Asghari，在美國洛杉磯舉行婚禮。但Britney Spears的首任丈夫Jason Alexander卻在婚禮開始前踩場直播，遭保安趕離現場。據悉，Alexander已被警方拘捕及面臨起訴，已是他過去13個月以來第3次被捕。

畢彼特加控安祖蓮娜祖莉 向俄財閥售酒莊股份損其聲譽 【下一頁】

Alexander與Britney Spears於2004年在拉斯維加斯結婚，但僅成為夫婦55小時就閃電離婚。

40歲的Britney Spears周四與男友在洛杉磯大宅舉行婚禮，宴請親朋好友到場見證。但婚禮開始前數小時，Alexander卻在未被邀請的情況下踩場。Alexander在Instagram做現場直播，直撃闖入婚禮現場的畫面。

在長達10分鐘的直播畫面，看見Alexander越過Britney Spears大宅後面的山坡，並翻過圍欄潛入婚禮場地。Alexander遇到保安時，表明身份及坦承要來破壞婚禮。Alexander聲稱前妻有邀請他出席婚禮，強調Britney Spears是自己首任亦是唯一的妻子。

Alexander闖入以粉紅玫瑰裝飾的婚禮帳篷直播環境，更與工作人員握手及介紹自己。他然後走進屋內大叫尋找前妻，最終遭保安人員逮捕並按在地上。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Johnny Depp或放棄過億賠償金 Amber Heard需滿足一條件 【下一頁】

Britney Spears代表律師Mathew Rosengart發表聲明指，Alexander已被戴上手銬及驅趕現場，將面臨起訴。Rosengart稱，對於Alexander試圖破壞婚禮感到震怒，他將親自與文圖拉郡（Ventura County） 警方部門合作，確保Alexander接受法律懲罰，亦感謝警方的迅速反應及行動。

有攝影師捕捉到Alexander被持槍保安逮捕並按在地上畫面，身穿白色t恤及牛仔褲的他，遭保安用腳壓在地上，面露痛苦神色。

Alexander目前被扣留，據悉他在其他地方涉及盜竊罪被通緝、去年亦因酒後駕駛、非法跟蹤等罪名被捕。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明