【周大福1929】大摩大和均指回購利好股價　一文看清大行對周大福看法（不斷更新）

▲ 【大行報告】大摩大和均指回購利好股價 一文看清大行對周大福看法（不斷更新）

周大福 （01929） 截至3月底止全年，營業額增加41%至989.4億元，純利按年升11.4%至67.12億元，末期息增加16.7%至0.28元，同時又計劃回購不超過10%的已發行股份。至中午收市，周大福升約4.4%，報14.34元，創兩個月高。以下為大行對周大福業績後看法。

大和：有意回購證明對其業務信心

大和指，公司有意回購證明對其業務信心，而4至5月內地和香港面對疫情零售值均為下跌，不過，5月錄得跌幅收窄。而在6月首周內地同店銷售增長更按年大升超過3成。管理層預計中國封城1個月的銷售額，即全年收入的7%。即使部分地區仍有封區，上海市面目前恢復約85%。集團預計，今財年在內地開設1000門店，同店銷售增長下跌低單位數，而港澳地區則升約15%左右，維持「買入」評級，目標價19.5元。

高盛：內地銷售好+港澳地區成本控制得宜

高盛表示，集團受惠內地銷售及港澳地區成本控制得宜，2022下半財年的核心經營利潤率較預期好，按年升22%，較該行預期的高14%。又指內地同店銷售增長跌至負中單位數，仍較該行預測的負10%為好，予目標價14.3元。

滙豐研究：疫後復甦未必利好奢侈珠寶股

滙豐研究指，周大福盈利升41%符合預期及指引。集團銷售表現較預期強，並抵銷黃金的對沖虧損，黃金對沖拖累毛利率下跌84個基點。撇除對沖虧失，內地及港澳地區經調整經營利潤率按半年持平，稍較預期為好。不過，在疫後復甦未必能提振奢侈珠寶，料經濟重啟限制股價上行力度，維持「持有」評級，目標價上調至15.2元。

大摩：回購及新管理層或獲促估值重估

摩根士丹利認為，集團2022財年收入及經營利潤率均較預期好，內地6月同店銷售增長轉正是驚喜，而2023財年指引符合預期，內地2023財年首季開店300間超出預期，而今年6月及明年3月的同店銷售增長料介乎0%至5%之間。該行指，集團回購計劃及新任管理層或支撐集團獲得中期估值重估，予「增持」評級，目標價16.5元。

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編輯：姚卓然