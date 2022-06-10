▲ 【異動｜教育股】新東方在綫大升三成、惟新東方仍跌3% 此前俞敏洪指上周直播銷售逾百萬產品

教育股近期走強，新東方在綫 （01797） 現大升34%，報6元，創去年12月29日新高。不過新東方 （09901） 卻仍3.2%，報12.6元。

消息面上， 新東方創辦人 俞敏洪於6月8日在個人微信公眾號「老俞閒話」上發文指，不管面對多大的不確定性，依然要全力以赴為新東方的穩定發展而努力。談到新東方，他對新東方的定義是成為以教育產品為核心的教育公司。 俞敏洪還表示，過去一周，他帶領組建了「新東方直播間」隊伍，專門來推廣新東方優質的教育產品以及其他優質教育相關的產品。

他表示，他親自帶隊在平台上直播。在 5月30號到6月1號做了三場直播，銷售了超過百萬的新東方產品，「這對於一個新平台來說，也算旗開得勝了」，而在2號晚上又去「東方甄選」直播間，和大家一起賣了農產品，當天的 商品成交金額（ GMV）也達到了接近二百萬元人民幣。

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編輯：姚卓然

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