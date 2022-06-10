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【異動｜教育股】新東方在綫全日大升39%、新東方跌2%　俞敏洪指上周直播銷售逾百萬產品

股市 16:24 2022/06/10

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【異動｜教育股】新東方在綫大升三成、惟新東方仍跌3%　此前俞敏洪指上周直播銷售逾百萬產品

教育股近期走強，轉型更多直播銷售的新東方在線 （01797） 股價今日異動，新東方在線開市輕微低開後，愈升愈有，早市已升逾3成。新東方在線全日升39%，收報6.23元，創近半年高位，成交增至5億元。不過新東方 （09901） 卻跌1.7%，報12.8元。

消息面上，新東方創辦人俞敏洪於6月8日在個人微信公眾號「老俞閒話」上發文指，不管面對多大的不確定性，依然要全力以赴為新東方的穩定發展而努力。談到新東方，他對新東方的定義是成為以教育產品為核心的教育公司。俞敏洪還表示，過去一周，他帶領組建了「新東方直播間」隊伍，專門來推廣新東方優質的教育產品以及其他優質教育相關的產品。

他表示，他親自帶隊在平台上直播。在5月30日到6月1日做了三場直播，銷售超過百萬的新東方產品，「這對於一個新平台來說，也算旗開得勝了」，而在6月2日晚上又去「東方甄選」直播間，和大家一起賣了農產品，當天的商品成交金額（GMV）也達到了接近二百萬元人民幣。

相關文章：

【教育股】新東方曾升逾7%　俞敏洪：各新型及轉型業務已初見成效

【教育股】俞敏洪：新東方度過最安靜寒假　「幾乎一切從頭再來」

編輯：姚卓然

 

【石Sir一周前瞻及異動股】特步國際、新特能源及廈門港務

 

港股 教育股 新東方—S（09901） 新東方在綫（01797）

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【中國經濟】中國5月新增貸款1.89萬億、勝預期　按月回升1.9倍
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