  • 26°C
香港時間 : 2022610日 (五) 12:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【地球保育】Google推Dynamic World數據庫　提供全球土地環境數據

科技 12:00 2022/06/10

分享：

分享：

透過Dynamic World，科學家和政府將更容易和詳盡監測和了解土地和生態系統。（Google）

追蹤地球土地環境如何因火災、洪水，以及其他受氣候變化或人類活動而發生變化，對於創造保育環境方案相當重要。Google利用其地球引擎（Earth Engine）和人工智能（AI）平台技術，推出Dynamic World數據庫，能提供接近實時的全球土地環境數據。

【太空旅行】Google創辦人研神秘電動飛艇　擬今年底首次大型試飛

Dynamic World是一個開放和免費的數據庫，由Google與世界資源研究所（WRI）合作創建，可提供「10米分辨率的接近實時全球土地環境數據」。

對土地進行分類   助監測生態系統

透過AI和雲計算技術，Dynamic World可對衛星圖像中的一個像素（約102平方米的土地）範圍，分析是否包含水、被淹沒的植物、建築區、樹木、農作物、草、灌木或冰雪等並進行土地分類。

【集體訴訟】Google違反「生物特徵訊息私隱法」　向伊利諾伊州居民賠7.8億元

一直以來，人類都很難獲得詳細且最新的土地環境數據，這些數據包括記錄一個地區有多少土地及用途類型。現時透過Dynamic World，科學家和政府將更容易和詳盡監測和了解土地和生態系統，從而在未來作出更準確的預測和有效的環境保育計劃。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【YouTube】針對用戶需要　YouTube推出「電視、手機同步」功能可邊看片邊留言
2022/06/02
【YouTube】針對用戶需要　YouTube推出「電視、手機同步」功能可邊看片邊留言
【薪酬調查】人工高福利好？調查：Meta、Google母企員工平均年薪逾230萬
2022/06/03
【薪酬調查】人工高福利好？調查：Meta、Google母企員工平均年薪逾230萬
【Google手機】Pixel 7 Pro提早流出？　外媒稱有網民從網上成功購買新手機
2022/06/03
【Google手機】Pixel 7 Pro提早流出？　外媒稱有網民從網上成功購買新手機
【Google手機】Pixel軟件更新修補35項漏洞　增設6大新功能
2022/06/07
【Google手機】Pixel軟件更新修補35項漏洞　增設6大新功能

你可能感興趣

【YouTube】針對用戶需要　YouTube推出「電視、手機同步」功能可邊看片邊留言
17:12 2022/06/02
【YouTube】針對用戶需要　YouTube推出「電視、手機同步」功能可邊看片邊留言
【薪酬調查】人工高福利好？調查：Meta、Google母企員工平均年薪逾230萬
17:01 2022/06/03
【薪酬調查】人工高福利好？調查：Meta、Google母企員工平均年薪逾230萬
【Google手機】Pixel 7 Pro提早流出？　外媒稱有網民從網上成功購買新手機
10:15 2022/06/03
【Google手機】Pixel 7 Pro提早流出？　外媒稱有網民從網上成功購買新手機
Google 地球 雲端 可持續發展 水災 火災 氣候暖化 人工智能

下一篇文章

【UAP】NASA成立研究小組　專責分析「不明空中現象」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【先買後付】蘋果成立全資子公司　專門營運Pay Later貸款業務
【先買後付】蘋果成立全資子公司　專門營運Pay Later貸款業務
【HTC新機】HTC新手機6月28日登場　料搭載元宇宙平台
【HTC新機】HTC新手機6月28日登場　料搭載元宇宙平台
【虛擬頭像】TikTok推自家虛擬頭像工具　模仿用戶手勢和動作
【虛擬頭像】TikTok推自家虛擬頭像工具　模仿用戶手勢和動作
【個人電腦】全球PC市場慘淡　IDC：今年出貨量減8.2％
【個人電腦】全球PC市場慘淡　IDC：今年出貨量減8.2％
【透明手機】初創Nothing確認7月12日辦發布會　透明智能手機終於登場
【透明手機】初創Nothing確認7月12日辦發布會　透明智能手機終於登場
【Twitter讓步】Elon Musk將獲存取數據權限　消息人士：董事會下月表決收購案
【Twitter讓步】Elon Musk將獲存取數據權限　消息人士：董事會下月表決收購案
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款