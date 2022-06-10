【地球保育】Google推Dynamic World數據庫　提供全球土地環境數據

▲ 透過Dynamic World，科學家和政府將更容易和詳盡監測和了解土地和生態系統。（Google）

追蹤地球土地環境如何因火災、洪水，以及其他受氣候變化或人類活動而發生變化，對於創造保育環境方案相當重要。Google利用其地球引擎（Earth Engine）和人工智能（AI）平台技術，推出Dynamic World數據庫，能提供接近實時的全球土地環境數據。

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Dynamic World是一個開放和免費的數據庫，由Google與世界資源研究所（WRI）合作創建，可提供「10米分辨率的接近實時全球土地環境數據」。

對土地進行分類 助監測生態系統

透過AI和雲計算技術，Dynamic World可對衛星圖像中的一個像素（約102平方米的土地）範圍，分析是否包含水、被淹沒的植物、建築區、樹木、農作物、草、灌木或冰雪等並進行土地分類。

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一直以來，人類都很難獲得詳細且最新的土地環境數據，這些數據包括記錄一個地區有多少土地及用途類型。現時透過Dynamic World，科學家和政府將更容易和詳盡監測和了解土地和生態系統，從而在未來作出更準確的預測和有效的環境保育計劃。

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責任編輯：陳卓賢