  • 26°C
香港時間 : 2022610日 (五) 11:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】普京自比沙皇彼得大帝 開戰為奪回領土

環球社會熱點 11:15 2022/06/10

分享：

分享：

俄羅斯入侵烏克蘭已逾百日，兩軍仍在烏克蘭東部地區激戰。俄羅斯總統普京發表演説，自比俄羅斯沙皇彼得大帝。普京指彼得大帝對瑞典出兵並非要外國征服，而是奪回理應屬於俄羅斯的領土，更指現時俄軍亦正在做同樣的事。

美官員料 俄羅斯能源收入多過戰前 【下一頁】

周四（9日）為彼得大帝（Peter the Great）誕辰350周年，普京（Vladimir Putin）參觀彼得大帝展覽期間發表演説。普京聲稱彼得大帝在18世紀對瑞典發動戰爭，並非在征服，而是奪回一直屬於俄羅斯的領土。

他指正如當時歐洲無人承認聖彼得堡屬於俄羅斯，現時情況也一樣，俄羅斯只是奪回屬於自己的東西。

普京強調當局有責任壯大俄羅斯，俄羅斯一定會成功完成正面臨的任務。

烏指俄軍大致控制北頓涅茨克（第二版） 【下一頁】

智庫卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員Andrei Kolesnikov表示，普京喜愛他認為是強大且強硬的統治者，他希望被外界視為彼得大帝的現代版。

俄羅斯國營電視台事前亦播出紀錄片，稱讚彼得大帝是一位強硬的軍事領袖。彼得大帝深受俄羅斯人欽佩，其統治俄羅斯長達43年。他期間發動長達21年的大北方戰爭，擊敗瑞典稱霸波羅的海，更大幅擴展俄羅斯領土，普京的家鄉因他而被命名為聖彼得堡（St Petersburg）。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】美官員料 俄羅斯能源收入多過戰前
今日
【烏克蘭戰爭】美官員料 俄羅斯能源收入多過戰前
【烏克蘭戰爭】烏指俄軍大致控制北頓涅茨克（第二版）
2022/06/09
【烏克蘭戰爭】烏指俄軍大致控制北頓涅茨克（第二版）
【烏克蘭戰爭】默克爾拒就任內對俄政策道歉 已盡力阻止戰爭
2022/06/08
【烏克蘭戰爭】默克爾拒就任內對俄政策道歉 已盡力阻止戰爭
俄外長訪土耳其 料商議解決烏糧食出口
2022/06/08
俄外長訪土耳其 料商議解決烏糧食出口
【烏克蘭戰爭】澤連斯基：烏東兩市如死城 馬里烏波爾逾2500人被俘
2022/06/07
【烏克蘭戰爭】澤連斯基：烏東兩市如死城 馬里烏波爾逾2500人被俘

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】美官員料 俄羅斯能源收入多過戰前
今日 10:54
【烏克蘭戰爭】美官員料 俄羅斯能源收入多過戰前
【烏克蘭戰爭】烏指俄軍大致控制北頓涅茨克（第二版）
17:22 2022/06/09
【烏克蘭戰爭】烏指俄軍大致控制北頓涅茨克（第二版）
【烏克蘭戰爭】默克爾拒就任內對俄政策道歉 已盡力阻止戰爭
12:44 2022/06/08
【烏克蘭戰爭】默克爾拒就任內對俄政策道歉 已盡力阻止戰爭
地緣政治 軍事 普京 戰爭 俄羅斯 烏克蘭 歐洲 波羅的海 聖彼得堡

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月10日 時間11:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美國佛州10歲女童護母 開槍撃斃與母爭執對象
美國佛州10歲女童護母 開槍撃斃與母爭執對象
英國正式試行4天工作制 人工照收足
英國正式試行4天工作制 人工照收足
人手不足加航班取消 英國機場陷入大混亂
人手不足加航班取消 英國機場陷入大混亂
【烏克蘭戰爭】烏指俄軍大致控制北頓涅茨克（第二版）
【烏克蘭戰爭】烏指俄軍大致控制北頓涅茨克（第二版）
Johnny Depp或放棄過億賠償金 Amber Heard需滿足一條件
Johnny Depp或放棄過億賠償金 Amber Heard需滿足一條件
新型冠狀肺炎全球疫情（06月10日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月10日 時間11:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款