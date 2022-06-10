【烏克蘭戰爭】普京自比沙皇彼得大帝 開戰為奪回領土

俄羅斯入侵烏克蘭已逾百日，兩軍仍在烏克蘭東部地區激戰。俄羅斯總統普京發表演説，自比俄羅斯沙皇彼得大帝。普京指彼得大帝對瑞典出兵並非要外國征服，而是奪回理應屬於俄羅斯的領土，更指現時俄軍亦正在做同樣的事。

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周四（9日）為彼得大帝（Peter the Great）誕辰350周年，普京（Vladimir Putin）參觀彼得大帝展覽期間發表演説。普京聲稱彼得大帝在18世紀對瑞典發動戰爭，並非在征服，而是奪回一直屬於俄羅斯的領土。

他指正如當時歐洲無人承認聖彼得堡屬於俄羅斯，現時情況也一樣，俄羅斯只是奪回屬於自己的東西。

普京強調當局有責任壯大俄羅斯，俄羅斯一定會成功完成正面臨的任務。

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智庫卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員Andrei Kolesnikov表示，普京喜愛他認為是強大且強硬的統治者，他希望被外界視為彼得大帝的現代版。

俄羅斯國營電視台事前亦播出紀錄片，稱讚彼得大帝是一位強硬的軍事領袖。彼得大帝深受俄羅斯人欽佩，其統治俄羅斯長達43年。他期間發動長達21年的大北方戰爭，擊敗瑞典稱霸波羅的海，更大幅擴展俄羅斯領土，普京的家鄉因他而被命名為聖彼得堡（St Petersburg）。

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責任編輯：李俊儀