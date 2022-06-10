  • 27°C
香港時間 : 2022610日 (五) 19:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場福利】「無限休假」政策成新興趨勢　HR專家四招助推行

商業 19:00 2022/06/10

分享：

分享：

疫情繼續肆虐全球，各大企業正面對勞動力短缺的挑戰。為求挽留人才，企業均出盡辦法，甚至催生出「無限休假」政策的員工福利。

疫情繼續肆虐全球，各大企業正面對勞動力短缺的挑戰。為求挽留人才，企業均出盡辦法，甚至催生出「無限休假」政策的員工福利。
 
據英國《金融時報》報道，華爾街大行從今年5月1日起開始實施靈活的假期制度，允許合夥人和董事總經理等最高級別員工，可以按個人需要自由選擇放假時間，沒有固定的假期限額。

【雲端應用】疫情改變生產及零售模式　雲端運算更受企業青睞
 
Worldline Asia Pacific亞太區薪酬福利主管Connie Chua認同，無限休假政策是未來職場新趨勢，並表示雖然以往不同職級的員工都享有固定的休假天數，但若實施無限休假政策，可將休假決定權交到員工手上，不但有助預防怠倦，更可改善員工的健康和福祉，從而提高生產力。
 
Chua續指，無限休假政策亦對千禧一代和Z世代員工別具吸引力，因為這些員工較嚮往靈活自由的工作模式，政策可令他們更容易控制自己的工作時間。但Chua提醒，員工可能會視福利為理所當然而濫用，所以在制定政策時要小心。

【數碼詐騙】本港首季可疑數碼詐騙跌逾二成　行業加強防範意識

需有指引  否則造成惡性競爭
 
Ramco Systems首席人力資源總監Rajiv R同意實施無限休假有助企業節省向員工支付剩餘假期天數的薪酬。但Rajiv亦憂慮，當人人都可隨心所欲地放假，放假便失去作為動力的誘因。
 
他解釋，當沒有明確的假期指引和限制時，員工可能會對行使自己應有的權利感到猶豫，如害怕放假會受到斥責或造成惡習競爭。
 
因此兩位專家總結出4招，助有意推行無限休假政策的企業參考：

1：釐清政策目的
2：明文規定政策細節
3：加入營運流程管理，以確保生產力不受影響
4：提出具體指引，列明員工在使用政策的預期標準

【後疫情時代】中小企疫市發展　分析工具創造4大效益

責任編輯：黃顯晴

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【大數據】調查：中小企對安全使用數據認知不足
2021/07/22
【大數據】調查：中小企對安全使用數據認知不足
【黑客入侵】Poly Network遭攻擊損失6億美元　反請入侵黑客做首席安全顧問
2021/08/19
【黑客入侵】Poly Network遭攻擊損失6億美元　反請入侵黑客做首席安全顧問
【網絡安全】順豐提醒慎防偽冒SMS短訊　洩露地址及信用卡資料
2021/08/30
【網絡安全】順豐提醒慎防偽冒SMS短訊　洩露地址及信用卡資料
【疫市營商】中小企復甦跑贏大企業　48%業務恢復或超疫前水平
2021/12/16
【疫市營商】中小企復甦跑贏大企業　48%業務恢復或超疫前水平
【網絡安全】Google斥5億美元收購Siemplify　強化網絡保安工作
2022/01/05
【網絡安全】Google斥5億美元收購Siemplify　強化網絡保安工作

你可能感興趣

【大數據】調查：中小企對安全使用數據認知不足
09:00 2021/07/22
【大數據】調查：中小企對安全使用數據認知不足
【黑客入侵】Poly Network遭攻擊損失6億美元　反請入侵黑客做首席安全顧問
14:20 2021/08/19
【黑客入侵】Poly Network遭攻擊損失6億美元　反請入侵黑客做首席安全顧問
【網絡安全】順豐提醒慎防偽冒SMS短訊　洩露地址及信用卡資料
19:23 2021/08/30
【網絡安全】順豐提醒慎防偽冒SMS短訊　洩露地址及信用卡資料
網絡保安 員工福利 職位招聘 職場文化 疫情 亞太 人力資源

下一篇文章

【融資計劃】FEW推出為期3個月計劃　為女性創業家提供融資機會（附連結）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中俄貿易】中國大增俄入口近8成　惟對俄出口持續下跌
【中俄貿易】中國大增俄入口近8成　惟對俄出口持續下跌
【邪惡美食】炸雞配可樂　日本三得利推炸雞ZERO百事
【邪惡美食】炸雞配可樂　日本三得利推炸雞ZERO百事
【書店轉型】商務印書館上海街新店開幕　設自助查書機、圖書導覽地圖
【書店轉型】商務印書館上海街新店開幕　設自助查書機、圖書導覽地圖
【WFH】Work-Life Balance城市調查　香港排第幾?　
【WFH】Work-Life Balance城市調查　香港排第幾?　
【智能家居】百佳「3智慧百家DigiLive」店中店　料年底增至18間
【智能家居】百佳「3智慧百家DigiLive」店中店　料年底增至18間
【Yakult 1000炒風】日本新益力多受追捧　日網民指責炒賣成風
【Yakult 1000炒風】日本新益力多受追捧　日網民指責炒賣成風
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款