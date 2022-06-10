【職場福利】「無限休假」政策成新興趨勢　HR專家四招助推行

▲ 疫情繼續肆虐全球，各大企業正面對勞動力短缺的挑戰。為求挽留人才，企業均出盡辦法，甚至催生出「無限休假」政策的員工福利。

疫情繼續肆虐全球，各大企業正面對勞動力短缺的挑戰。為求挽留人才，企業均出盡辦法，甚至催生出「無限休假」政策的員工福利。



據英國《金融時報》報道，華爾街大行從今年5月1日起開始實施靈活的假期制度，允許合夥人和董事總經理等最高級別員工，可以按個人需要自由選擇放假時間，沒有固定的假期限額。

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Worldline Asia Pacific亞太區薪酬福利主管Connie Chua認同，無限休假政策是未來職場新趨勢，並表示雖然以往不同職級的員工都享有固定的休假天數，但若實施無限休假政策，可將休假決定權交到員工手上，不但有助預防怠倦，更可改善員工的健康和福祉，從而提高生產力。



Chua續指，無限休假政策亦對千禧一代和Z世代員工別具吸引力，因為這些員工較嚮往靈活自由的工作模式，政策可令他們更容易控制自己的工作時間。但Chua提醒，員工可能會視福利為理所當然而濫用，所以在制定政策時要小心。

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需有指引 否則造成惡性競爭



Ramco Systems首席人力資源總監Rajiv R同意實施無限休假有助企業節省向員工支付剩餘假期天數的薪酬。但Rajiv亦憂慮，當人人都可隨心所欲地放假，放假便失去作為動力的誘因。



他解釋，當沒有明確的假期指引和限制時，員工可能會對行使自己應有的權利感到猶豫，如害怕放假會受到斥責或造成惡習競爭。



因此兩位專家總結出4招，助有意推行無限休假政策的企業參考：

1：釐清政策目的

2：明文規定政策細節

3：加入營運流程管理，以確保生產力不受影響

4：提出具體指引，列明員工在使用政策的預期標準

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責任編輯：黃顯晴

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