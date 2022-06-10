【UAP】NASA成立研究小組　專責分析「不明空中現象」

▲ 確定哪些UAP事件屬於自然現象，哪些是人為造成，是識別或減輕UAP事件關鍵的第一步。（法新社）

多年來，有關不明飛行物體（UFO）、外星人的傳聞不斷，一直是個謎。美國國會上月舉行50多年來首次關於不明飛行物體（UFO）的聽證會，五角大樓官員指出，現時有關「不明空中現象」（UAP）的報告比以往更頻繁。為深入了解這些空中出現而無法解釋的UFO，美國太空總署（NASA）宣布成立研究小組，專責分析UAP。

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NASA在公告上指出，現時仍沒有證據證明UAP是來自外星，因此研究小組的重點是收集數據，進一步促進對UAP的科學理解。NASA表示：「目前我們對UAP的觀察數量有限，很難對此類事件的性質得出科學結論。同時，了解在天空出現的不明現象，也對國家安全和航空安全相當重要。」

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NASA強調，確定哪些UAP事件屬於自然現象，哪些是人為造成，是識別或減輕UAP事件關鍵的第一步，這與NASA確保飛機安全的目標是一致。

承諾公開研究成果及數據

NASA的UAP研究小組將由西蒙斯基金會（Simons Foundation）的天體物理學家David Spergel，以及NASA研究部門助理副局長Daniel Evans領導，這項研究預計需時9個月來完成，該團隊將咨詢科學、航空和數據分析領域的專家。研究結束後，NSA承諾將向公眾公開其研究成果和所有收集的數據。

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責任編輯：陳卓賢