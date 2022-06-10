首屆香港創科展匯集120份年輕人創意作品　假香港會議展覽中心展示創意成果 特設互動專區歡迎公眾免費入場

▲ 首屆香港創科展旨在推動年輕人發揮創意，鼓勵應用創新科技於解決日常生活難題。

由香港創新基金（「基金」）舉辦，以「大想頭 齊創新」為主題的首屆香港創科展（「創科展」）將於6月25至26日假香港會議展覽中心3G展覽廳隆重舉行，為疫情緩和以來首個實體舉行的大型創科盛會，活動現正接受網上預約登記，歡迎有興趣人士親臨現場參與。展覽期間120隊參賽入圍的中小學師生隊伍，將展示他們的研發及設計成果，分享對生活的創新意念，公眾更可參與AR及VR互動遊戲及體驗活動，體驗創意帶來的樂趣。



香港創新基金舉辦是次創科展，旨在推動年輕人發揮創意，鼓勵應用創新科技於解決日常生活難題，並接獲超過400份來自全港140間中小學逾1,200名小四至中六學生提交的作品，分別圍繞智慧城市及智能家居、醫療及保健、可持續發展及奇思妙想四大範疇。由評審團選出的「小學組」、「初中組」及「高中組」優勝隊伍，將於創科展期間公布，而「最受歡迎設計大獎」，則由公眾於展覽現場，投票選出。歡迎大家親臨支持喜愛的隊伍及作品，共同見證得獎隊伍的誕生。



過去兩年新冠疫情對巿民大眾的日常生活造成很大影響，不少參加比賽的同學都思考如何運用科學和創意，從自身學校到社區，尋找與新冠疫情相關的創新科技方案。另一方面，參賽作品亦凸顯同學們關心社會，並對傷健人士、獨居長者、長期病患者等有需要人士抱持同理心，希望利用創新意念及科技協助他們應對生活上的挑戰，推動他們融入社區，促進多元共融。



為讓公眾親身體驗創新科技的樂趣，展覽特設三個互動專區，分別為本地環保初創企業Distinctive Action「水溶環保塑膠袋」專區，讓大家可親身體驗水溶塑膠袋快速分解，助你棄膠走塑外，稍加創意更可進一步利用分解的溶液，製作成日常小玩意；「駕駛飛機融合STEM的實踐」與本地航空科創公司Aerosim合作的模擬飛行體驗區，讓參加者透過VR模擬飛行器認識航空科技，同時一嘗翱翔天際的航空旅程；及「AR 太空漫遊」結合現實與虛擬的藝術體驗，讓參加者的作品，投影於12米長的數碼藝術互動幕牆上，親身設計、創造並探索科技，感受當中樂趣。

▲ 香港創新基金與MIT Hong Kong Innovation Node合作，為參賽隊伍舉辦「展覽前作品審核日」及工作坊。

▲ 香港創新基金與MIT Hong Kong Innovation Node合作，為參賽隊伍舉辦「展覽前作品審核日」及工作坊。

基金早前為超過400份作品進行初審，邀請約30名來自不同行業的專家及學者組成的初選評審團，選出120隊入圍隊伍。早前更特別與MIT Hong Kong Innovation Node合作舉辦了一連三日的「展覽前作品審核日」，以及多個有關設計思維、3D模型建造及演說技巧的工作坊，讓參賽隊伍完備設計概念及改良創意，加強原型的可行及實用性。



首屆香港創科展及頒獎典禮活動詳情

日期及時間：2022年6月25日 (星期六 上午10時 – 下午6時) 及2022年6月26日 (星期日 上午10時 – 下午5時)

地點：香港會議展覽中心3G展覽廳

網上預先登記網址：https://www.hksciencefair2021.com/HKIF/reg/



(特約)