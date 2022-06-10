▲ 【美國經濟】耶倫：消費及投資強勁料美國不會步入衰退 惟汽油價格難以回落

美國財長耶倫表示，她不預期美國經濟會步入衰退，因消費開支仍然非常強勁，投資支出亦穩定，但經濟增長絕對會放慢，汽油價格亦難以回落。

「我知道市民對於通脹感到非常不安，但沒有任何跡象表明，經濟衰退正在醞釀之中。」

耶倫料可撤減部分中國貨關稅 但非降通脹靈丹妙藥【下一頁】

耶倫上周承議錯誤批評通脹形勢，但她表示，即使可以回到過去，她仍不會改變美國政策，因1.9萬億美元的拯救方案是需要的，才能保障美國避免出現高失業率。「世界充斥不確定性，事情發生的情況經常不如你所想像。」

美國勞工市場是自二戰以來最強勁

耶倫指，對抗通脹是總統拜登的首要任務，她預期現時剛升至每加侖5美元的汽油價格，短期難以回落，這會影響消費預期，但現時美國勞工市場是自二戰以來最強勁，故對美國人的悲觀態度感到驚訝。

她強調，拜登政府會盡一切所能去解決高汽油價格的問題，而聯儲局收緊貨幣政策將有效遏抑通脹，相信經濟會出現軟著陸，並避免衰退。

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