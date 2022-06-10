【烏克蘭戰爭】美官員料 俄羅斯能源收入多過戰前

西方國家於俄烏戰爭爆發後，相繼宣布制裁俄羅斯能源。但美國官員周四（9日）出席國會聽證會時表示，由於能源價格上漲抵消了制裁帶來的影響，俄羅斯目前的能源收入或高於俄烏戰爭爆發前。

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美國國務院能源安全高階顧問霍克斯坦（Amos Hochstein）於參議院歐洲和地區安全合作小組委員會上，被參議員問到俄羅斯目前銷售原油及天然氣的收入是否多過戰爭爆發前。

霍克斯坦回答他無法否認這件事，指由於新冠疫情等因素，全球的石油需求增長遠多於任何人的預測。

但俄羅斯同時能以低於其餘產地的價格向各國出售更多的石油，包括中國及印度等需求較大的國家。

霍克斯坦表示，雖然俄羅斯向中印供應的石油價格與其餘國家相比有明顯折讓，但全球市場價格飆升代表俄羅斯目前的收入可能多過戰爭前。

國際能源署（IEA）今年5月表示，俄羅斯的石油收入達到每月200億美元（約1,560億港元），自今年初以來急升50%。

不過歐盟佔俄羅斯石油出口的最大份額，由於歐盟對俄石油禁令預計將於今年底全面生效，相信會大幅削減俄羅斯的石油收入。

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而數據情報公司Kpler指，印度5月購買的俄羅斯石油數量為對上一個月的超過兩倍，達到每日超過84萬桶，預計本月的購買量會再上升。

霍克斯坦指他曾要求印度政府不要購買太多俄羅斯石油，不過美國政府並無對俄石油銷售實施二級制裁，因此無法明令禁止印度購買俄石油。

霍克斯坦並無明言會否針對俄石油實施二級制裁，僅表示最重要的是減少俄羅斯收入，同時減輕國內和盟國燃料價格飆升的影響。

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責任編輯：鄭錦玲