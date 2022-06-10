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【強積金對沖】羅致光：取消強積金對沖為退休保障「逗號」　重申2025年生效目標難以提早

股市 11:13 2022/06/10

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【強積金對沖】羅致光：取消強積金對沖為退休保障「逗號」

立法會昨日三讀通過取消強積金對沖，勞工及福利局局長羅致光出席多個電台節目時表示，這只是改進退休保障的「逗號」，並非句號，形容這是十分重要的里程碑，他又指，及後有空間討論其他失業保障議題。

對於政府目標是在2025 年實施取消對沖，有聲音質疑進度太慢，羅致光解釋，落實取消必須要配合「積金易」平台，現時仍有4成僱主以書面提交強積金資料，如不推展數碼化，估計需要多1000至2000人手，又要搭建另一個系統，並且要在 2026 年才能完成。

不過，羅致光認為社會對取消對沖的支持度相當高，商界議員亦明白取消對沖是事在必行，又相信部份擔憂是源於誤解或誤信讒言，會努力解說。他強調，僱主的自願供款仍然可以對沖，取消對沖沒有違反承諾，鼓勵僱主繼續自願供款。

羅致光強調法案通過後，僱主仍然在生效前炒人，對僱主不會有一分一毫好處，從財務上抑或人事上都是有害無利。他相信政府提供的資助，大致能協助絕大部份僱主過渡，企業有25年時間，採取不同策略適應取消對沖帶來的不足0.35%經營成本上升。

此外，他形容取消強積金對沖是十分重要的里程碑，因為數十年後香港人口老化的情況會更嚴重，倘若現在不處理好退休保障，屆時公共財政會受到很大壓力，未來社會將要一起承擔。

【石Sir一周前瞻及異動股】特步國際、新特能源及廈門港務

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人口 強積金 勞工及福利局 商業電台 羅致光 立法會

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