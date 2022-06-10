【蔚來9866】新車型助力銷量增長 蔚來2024年或扭虧

開源證券指出，蔚來汽車（09866）定位高端豪華品牌，產品舒適性及動力性能較為突出，加上優異的渠道運營及用戶服務，公司於高端純電SUV市場中具有優勢。根據行業報告，去年首三季，公司旗下ES6於高端純電SUV領域的市場份額為29%、EC6為22.5%、ES8則為14.2%。

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考慮到新車型推出，包括ET7、ET5和ES7，以及疫情導致的供應鏈影響，該行預計2022至2024年收入分別為569億元（人民幣，下同）、800億元及993億元，按年增速為57%、41%和24%，同時伴隨規模效應顯現，虧損逐步收窄，公司有望於2024年扭虧為盈。

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當前公司股價對應2022至2024年市銷率約為3.6倍、2.6倍和2.1倍，基於3款新車型的推出，有望持續帶動銷量增長，目前SUV車型定位較為相似，期待後續ES8、ES6和EC6改款車型推出，該行給予「增持」評級。

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撰文：林衛