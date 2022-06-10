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【大行報告】大摩料嗶哩嗶哩Bilibili股價未來60日至少70%機會下跌　廣告及遊戲表現疲弱、估值偏貴

股市 10:32 2022/06/10

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【大行報告】大摩料嗶哩嗶哩Bilibili股價未來60日至少70%機會下跌　廣告及遊戲表現疲弱、估值偏貴

摩根士丹利認為，嗶哩嗶哩Bilibili （09626） （美：BILI）股價未來60日有70%至80%機會下跌，因嗶哩嗶哩股價自5月24日以來反彈約五成，但主要基本面，包括廣告、遊戲、毛利率於今年餘下時間的風險仍然向下。假設嗶哩嗶哩2025年純利率約10%，現價相當於2025年預測市盈率約20倍，估值較同業昂貴。

B站料2024年才能收支平衡

相對於快手 （01024） ，嗶哩嗶哩2022年預測市銷率約3.5倍，但毛利率只有15%，而且預期要到2024年才能收支平衡；快手毛利率則有42%，預期今年第四季收支平衡。

大摩維持嗶哩嗶哩「與市場同步」評級，因嗶哩嗶哩廣告及遊戲表現疲弱，下半年盈利風險向下，而且短期難有盈利，估值亦不吸引。

嗶哩嗶哩首季經調整虧損擴大至16.5億人幣【下一頁】

嗶哩嗶哩第二季撇除電子商貿業務的收入指引為43億元人民幣，遜預期，大摩料遊戲收入按年跌13%，按季則跌21%，因缺乏新遊戲及現有遊戲受歡迎程度下降，廣告收入料按年增長9%，較市場預期低8個百分點。

對於嗶哩嗶哩希望今年底毛利率，由第二季預期的15%升至20%，大摩認為具挑戰性，因串流平台毛利率較低，遊戲及廣告業務的盈利不明朗性仍高。

【ET財智Talk】經濟衰退風險趨升 嘉信理財林長傑教資產配置攻略

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港股 美股 大行報告 快手—W（01024） 遜於預期 電子商貿 串流 廣告 遊戲 純利率

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