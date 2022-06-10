【券商點睇】中金：加盟店同店增長快過整體 周大福評級為跑贏行業

中金發表報告指，周大福（01929）2022年度業績符合預期，收入按年增長41%至989億元，歸母淨利潤增長11%至67億元。其中，內地新城鎮計劃驅動門店快速增長，加盟店同店增長快於整體，來自地收入按年升46%，一方面新城鎮計劃展店超預期，全年淨開周大福珠寶店1,361家；另一方面在旺盛的黃金首飾需求帶動下，同店增長達到11%。

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另一方面，港澳及其他地區的收入按年增長15%，主要來自低基數下的同店增長25%驅動，門店淨關6家；香港地區受疫情反覆影響，但澳門地區銷售基本恢復疫情前水平。同時，存貨周轉加快。截至年度末，存貨周轉天數減少40天至272天，剔除加盟商寄售存貨後的周轉天數減少50天至209天，該行預計主要因周轉較快的黃金產品佔比提升及公司為應對疫情戰略性降低存貨水平。

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今年4至5月，公司整體零售額按年下降13%，其中內地同店、零售額分別下降28%和13%；港澳及其他市場則減少6%和14%。值得注意是，內地同店已有明顯改善，相較5月的下滑高雙位數，6月第一周同店增長超過30%。考慮疫情影響，中金下調周大福的盈利預測及目標價，目標看17.02元，維持「跑贏行業」評級。

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撰文：林衛