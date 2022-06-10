【宏觀數據】物流恢復助食品價格回落 5月CPI環比轉跌

國家統計局周五（10日）發布5月中國CPI（居民消費價格指數）和PPI（工業生產者出廠價格指數）數據。5月CPI按年上升2.1%，較上月持平，略低於市場預期；PPI則按年升6.4%，符合預期。根據國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀，由於國內疫情防控形勢持續向好，消費市場供應總體充足，CPI按月由升轉降，按年的漲幅保持穩定。從按月角度，CPI下降0.2%。

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其中，食品價格由上月升0.9%轉為降1.3%，影響CPI回落約0.24個百分點。食品中，隨着鮮菜大量上市，物流逐步暢通，鮮菜價格下降15%；中央儲備豬肉收儲工作繼續開展，生豬產能調減效應逐步顯現，豬肉價格上漲5.2%。非食品價格上漲0.1%，漲幅比上月回落0.1個百分點，影響CPI上漲約0.06個百分點。非食品中，國際油價波動影響國內汽油和柴油價格均上漲0.6%。

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至於PPI不論按月和按年的漲幅均繼續回落，主要因政府保障重點產業鏈供應鏈暢通穩定。由按月變化看，隨着各地安全有序釋放先進煤炭產能，多措並舉保障煤炭供應，強化市場預期管理，煤炭開採和洗選業價格由上漲2.5%轉為下降1.1%，煤炭加工價格上漲0.7%，漲幅回落8.6個百分點。受投資增速放緩等因素影響，有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降1.3%，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降0.5%，非金屬礦物制品業價格下降0.5%。

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撰文：林衛