▲ 【中國經濟】中國5月CPI升2.1%遜預期 PPI升6.4%符預期

國家統計局公布，中國5月份 全國居民消費價格（CPI）按年上漲2.1% ，遜預期，而全國工業生產者出廠價格（PPI）按年上漲6.4%，符預期。

國家統計局指，國內疫情防控形勢持續向好，消費市場供應總體充足。5月份CPI按月轉降，按年漲幅保持穩定。從按月看，CPI由上月上漲0.4%轉為下降0.2%。 其中，食品價格由上月上漲0.9%轉為下降1.3%，影響CPI下降約0.24個百分點。而 首五個 月平均全國居民消費價格按年上漲 1.5% 。

至於 全國工業生產者出廠價格方面， 5月份，各地區各部門高效統籌疫情防控和經濟社會發展，保障重點產業鏈供應鏈暢通穩定，PPI按月和按年漲幅均繼續回落。從按月看，PPI上漲0.1%，漲幅比上月回落0.5個百分點。其中，生產資料價格上漲0.1%，漲幅回落0.7個百分點；生活資料價格上漲0.3%，漲幅擴大0.1個百分點。

而 首五個 月 平均工業生產者出廠價格按年上漲8.1% ，工業生產者購進價格上漲10.8% 。

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