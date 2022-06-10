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【港股市況】恒生指數低開346點跌幅收窄　阿里巴巴跌逾1%、美團早段轉升（不斷更新）

股市 10:06 2022/06/10

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港股市況不斷更新

美股下挫，加上螞蟻否認重啟IPO計劃，港股今早跌逾300點。恒生指數開報21522點，跌346點。恒生科技指數跌2.6%，報4628點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；嗶哩嗶哩 （09626） 績後挫逾14%；友和 （02347） 首掛高開逾8%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：05】全國統一電子煙交易管理平台下周上線，思摩爾 （06969） 升0.8%；華寶 （00336） 升近1%；中國波頓升2%。中煙 （06055） 則跌0.8%。

【09：56】阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至逾1%；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 轉升0.5%。

【09：55】大市跌幅收窄至約200點，報21663點，跌205點；科指跌0.8%，報4713點。

【09：52】汽車股普遍逆市向好，比亞迪 （01211） 升0.5%；吉利 （00175） 升0.8%；長汽 （02333） 升逾1%；廣汽 （02238） 跌0.4%。中國乘聯會表示，5月乘用車市場零售達到135.4萬輛，按年下降16.9%，按月增長29.7%，表示目前中國國內疫情高點已過，目前復工復產循序漸進，6月乘用車生產能力很強，預計產銷按年實現10%以上增長。

【汽車股】乘聯會：5月乘用車銷售跌17%、比亞迪售出逾11萬輛領跑新能源車　料車市6月產銷回復10%以上增長

【09：46】航運相關股續跌，東方海外 （00316） 、中遠海控 （01919） 、太平洋航空 （02343） 分別跌4%。

【09：43】大市最段跌幅略為收窄，恒指最新跌約243點，報21625點；科指跌1.9%，報4659點。

【09：41】恒安 （01044） 逆市升逾4%，高見38.35元。恒安獲瑞銀上調評級至買入。

【09：36】【舜宇2382】舜宇跌3%　光學受累兩原因　5月手機鏡頭出貨量按月跌29%

【09：35】中國5月CPI按年升2.1%，低於預期的2.2%，前值為2.1%。PPI按年升6.4%，符預期，前值為8%。

【中國經濟】中國5月CPI升2.1%遜預期　PPI升6.4%符預期

【09：34】【業績︱珠寶股】周大福走高3%　全年度多賺11%末期息28仙、鄭志恒及鄭志雯出任副主席

【09：33】ATMXJ下挫，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%；京東 （09618） 跌逾4%；小米 （01810） 跌近2%。

【09：29】【業績｜電動車】蔚來插6%　首季收入按年增24%符預期　料6月交付量重上萬輛

【09：23】恒生指數開報21522點，跌346點。恒生科技指數跌2.6%，報4628點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；嗶哩嗶哩 （09626） 績後挫逾14%；友和 （02347） 首掛高開逾8%。

【螞蟻IPO】螞蟻集團中證監齊聲否認重啟IPO計劃　市傳最快7月交表、阿里巴巴開市挫3%

【業績︱科技股】嗶哩嗶哩首季經調整虧損擴大至16.5億人幣　美股盤前跌11%

【新股IPO】友和集團首掛高開近9%　一手帳面賺360元

【09：14】期指開報21386點，跌405點。

【09：01】【芯片股】中芯：美國場外交易訴訟獲法院駁回

【08：38】恒指黑期跌約331點，報21499點；道指期貨升12點，報32284點。

【08：10】【內房危機】中國金茂擬最多以25.65億元私有化中國宏泰　中國宏泰今日復牌

【07：57】【新股IPO】美因基因6667今日起招股　入場費約4444元

【07：45】港股ADR收報21504點，跌364點或1.7%。滙豐 （00005） ADR折合報49.89元，較港收市價低0.71元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報386.09元，較港收市價低8.71元或2.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報107.83元，較港收市價低3.47元或3.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股觀望通脹數據，市場憂慮大幅加息陷滯脹，加上歐洲央行暗示9月以更大幅度加息，投資情緒受壓。美股周四反覆向下，道指收市跌638點，報32272點；納指跌332點或2.75%，報11754點；標指跌97點，報4017點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】特步國際、新特能源及廈門港務

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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