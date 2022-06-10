【恒指夜期＋北水】北水吸資37億　買騰訊沽美團　恒指夜期微跌（不斷更新）

北水全周吸資67.8億元，今日單日吸37.1億元。騰訊 （00700） 及快手 （01024） 錄得最多淨流入，分別吸8.4億及5.7億元，中海油 （00883） 吸3.1億元。而美團 （03690） 則遭北水淨沽11.1億元。

北水動向：

▼ 點擊圖片放大

美股下挫，加上螞蟻否認重啟IPO計劃，港股低開346點，其後跌幅不斷收窄，一度轉升，恒生指數收報21806點，跌62點，成交1803億元。恒生科技指數升1.6%，報4826點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%；中芯 （00981） 大升8%；車股造好，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 升逾5%。

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

即市走勢︰

【18：10】恒指夜期微跌3點，報21692點。

【16：10】中國5月新增貸款1.89萬億元人民幣，高於預期的1.3萬億元人民幣。M2貨幣供應年率11.1%，高於預期的10.4%。社會融資規模2.79萬億元人民幣，較預期的2.015萬億元人民幣為高。

【16：10】恒生指數收報21806點，跌62點，成交1803億元。恒生科技指數升1.6%，報4826點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%；中芯 （00981） 大升8%；車股造好，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 升逾5%。

【16：00】恒生指數U盤前跌56點，報21812點。

【15：56】【大行報告】摩通：內險股已接近周期底部 升平保評級至「跑蠃大市」

【15：43】阿里巴巴 （09988） 收市前升0.8%；騰訊 （00700） 升0.7%；美團 （03690） 升1%。

【15：26】港股尾市跌約50點，報21818點；科指升近1%，報4795點。

【15：21】中手游 （00302） 升幅擴大至兩成，高見2.73元。

【15：06】【異動股】遊戲股價大幅上漲 中手游網龍分別升17%及15%

【15：05】【MPF】駿隆：強積金今年5月首錄正回報 人均賺1168元、年初起計則蝕26638元

【15：00】恒指好淡爭持，最新升約8點，報21877點；科指升1.4%，報4817點。

【14：39】內房向下，中海外 （00688） 跌近3%；潤地 （01109） 跌逾2%；碧桂園 （02007） 跌近2%；雅居樂 （03383） 跌近1%。

【14：37】中芯國際 （00981） 升幅擴大至逾3%，高見18.16元。

【14：31】大市午後一度再轉升，最新報21866點，跌2點；科指升1.3%，報4814點。

【14：16】【阿里巴巴股價】阿里巴巴突破長期下降軌後升勢未止 市場未理否認重啟螞蟻IPO股價照倒升

【13：23】金山軟件 （03888） 逆市造好，升逾7%高見30.95元。

【13：21】五礦資源 （01208） 升幅擴大至8%，高見3.65元，成交2467萬元。

【13：11】【資源股】五礦資源秘魯Las Bambas礦山明日重啟 午後復牌升逾3%

【13：10】大市跌幅擴大至百點，報21760點，跌109點；科指升0.4%，報4767點。

【13：07】汽車股午後升幅再擴大，比亞迪 （01211） 升半成；吉利 （00175） 升逾4%；長汽 （02333） 升近7%；廣汽 （02238） 升逾2%。

【13：05】恒指季檢變動將於收市後生效，藍籌新貴股價個別發展，東方海外 （00316） 跌逾4%；中升 （00881） 升0.3% 、中芯 （00981） 跌0.3%；中國宏橋 （01378） 跌逾4%。至於遭剔走的瑞聲科技 （02018） 則升0.7%。

【恒指季檢】藍籌新貴全逆市彈高、中國宏橋東方海外升逾5% 瑞聲落魄挫5%

【13：02】五礦資源 （01208） 復牌升2%，旗下秘魯礦山重啟。

【13：01】港股午後初段跌約55點，報21813點；科指升0.6%，報4779點。

【12：53】【周大福1929】大摩大和均指回購利好股價 一文看清大行對周大福看法（不斷更新）

【12：42】恒指黑期最新跌約32點，報21798點。

【12：00】恒生指數半日跌40點，報21828點，成交768億元。恒生科技指數升0.9%，報4792點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾1%；嗶哩嗶哩 （09626） 績後跌逾7%；汽車股造好，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 升逾3%，長汽 （02333） 升逾5%。

【11：40】阿里巴巴 （09988） 升勢回順，最新升近2%，恒指跌近25點；科指升1%。

【11：35】【異動｜教育股】新東方在綫大升三成、惟新東方仍跌3% 此前俞敏洪指上周直播銷售逾百萬產品

【11：26】大市倒升19點，報21888點。阿里巴巴 （09988） 升幅擴大至3%，高見114.9元。

【11：23】阿里巴巴 （09988） 最新升逾2%，高見113.8元，騰訊 （00700） 轉升近0.1%；美團 （03690） 升逾1%。恒指跌約10點，科指升1.1%。

【11：14】阿里巴巴 （09988） 升幅擴大至1%，高見112.6元。大市跌幅收窄至約40點。

【11：07】新東方在綫 （01797） 逆市升近兩成，高見5.4元，成交1.1億元。

【11：03】大市跌幅進一步收窄至80點，報21786點；科指升0.6%，報4779點。阿里巴巴 （09988） 最新升0.6%，高見112元；美團 （03690） 升1.5%；騰訊 （00700） 跌0.3%。

【10：55】阿里巴巴 （09988） 轉升近0.1%，報111.4元。

【10：52】【異動股】金科服務無視提前派息兼獲准回購H股 股價照插8%

【10：48】新股友和 （02347） 首掛高開近9%低走，最新報2.02元，較招股價低近4%。

【10：34】嗶哩嗶哩 （09626） 跌幅略收窄至一成。

【大行報告】大摩料嗶哩嗶哩Bilibili股價未來60日至少70%機會下跌 廣告及遊戲表現疲弱、估值偏貴

【10：31】比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 升逾2%；長汽 （02333） 升逾3%；廣汽 （02238） 升0.7%；五菱 （02238） 升逾7%。另外，理想汽車 （02015） 升逾3%；小鵬汽車 （09868） 升逾1%；蔚來 （09866） 則績後跌2%。

【10：30】【可持續發展】新世界綠色永續債獲5倍超額認購

【10：26】大市跌幅進一步收窄至約135點，報21734點；科指跑贏，轉升近0.1%，報4751點。

【10：22】部分科技股率先轉升，美團 （03690） 升0.6%；京東 （09618） 升0.2%；快手 （01024） 升0.6%；網易 （09999） 升逾1%。

【10：14】友邦 （01299） 跌逾3%，低見76.6元。

【10：05】全國統一電子煙交易管理平台下周上線，思摩爾 （06969） 升0.8%；華寶 （00336） 升近1%；中國波頓升2%。中煙 （06055） 則跌0.8%。

【09：56】阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至逾1%；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 轉升0.5%。

【09：55】大市跌幅收窄至約200點，報21663點，跌205點；科指跌0.8%，報4713點。

【09：52】汽車股普遍逆市向好，比亞迪 （01211） 升0.5%；吉利 （00175） 升0.8%；長汽 （02333） 升逾1%；廣汽 （02238） 跌0.4%。中國乘聯會表示，5月乘用車市場零售達到135.4萬輛，按年下降16.9%，按月增長29.7%，表示目前中國國內疫情高點已過，目前復工復產循序漸進，6月乘用車生產能力很強，預計產銷按年實現10%以上增長。

【汽車股】乘聯會：5月乘用車銷售跌17%、比亞迪售出逾11萬輛領跑新能源車 料車市6月產銷回復10%以上增長

【09：46】航運相關股續跌，東方海外 （00316） 、中遠海控 （01919） 、太平洋航空 （02343） 分別跌4%。

【09：43】大市最段跌幅略為收窄，恒指最新跌約243點，報21625點；科指跌1.9%，報4659點。

【09：41】恒安 （01044） 逆市升逾4%，高見38.35元。恒安獲瑞銀上調評級至買入。

【09：36】【舜宇2382】舜宇跌3% 光學受累兩原因 5月手機鏡頭出貨量按月跌29%

【09：35】中國5月CPI按年升2.1%，低於預期的2.2%，前值為2.1%。PPI按年升6.4%，符預期，前值為8%。

【中國經濟】中國5月CPI升2.1%遜預期 PPI升6.4%符預期

【09：34】【業績︱珠寶股】周大福走高3% 全年度多賺11%末期息28仙、鄭志恒及鄭志雯出任副主席

【09：33】ATMXJ下挫，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%；京東 （09618） 跌逾4%；小米 （01810） 跌近2%。

【09：29】【業績｜電動車】蔚來插6% 首季收入按年增24%符預期 料6月交付量重上萬輛

【09：23】恒生指數開報21522點，跌346點。恒生科技指數跌2.6%，報4628點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；嗶哩嗶哩 （09626） 績後挫逾14%；友和 （02347） 首掛高開逾8%。

【螞蟻IPO】螞蟻集團中證監齊聲否認重啟IPO計劃 市傳最快7月交表、阿里巴巴開市挫3%

【業績︱科技股】嗶哩嗶哩首季經調整虧損擴大至16.5億人幣 美股盤前跌11%

【新股IPO】友和集團首掛高開近9% 一手帳面賺360元

【09：14】期指開報21386點，跌405點。

【09：01】【芯片股】中芯：美國場外交易訴訟獲法院駁回

【08：38】恒指黑期跌約331點，報21499點；道指期貨升12點，報32284點。

【08：10】【內房危機】中國金茂擬最多以25.65億元私有化中國宏泰 中國宏泰今日復牌

【07：57】【新股IPO】美因基因6667今日起招股 入場費約4444元

【07：45】港股ADR收報21504點，跌364點或1.7%。滙豐 （00005） ADR折合報49.89元，較港收市價低0.71元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報386.09元，較港收市價低8.71元或2.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報107.83元，較港收市價低3.47元或3.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】美股觀望通脹數據，市場憂慮大幅加息陷滯脹，加上歐洲央行暗示9月以更大幅度加息，投資情緒受壓。美股周四反覆向下，道指收市跌638點，報32272點；納指跌332點或2.75%，報11754點；標指跌97點，報4017點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【石Sir一周前瞻及異動股】特步國際、新特能源及廈門港務

責任編輯︰梁浩碩