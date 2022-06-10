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【TSLA】Tesla上海工廠受累封城　第二季產量有機會按季跌逾三成

股市 08:20 2022/06/10

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【TSLA】Tesla上海工廠受累封城　第二季產量有機會按季跌逾三成

特斯拉 Tesla（美︰TSLA）於上海超級工廠的產量，受累內地因應新冠疫情而作出的封鎖措施，據報本季產量有機會按季跌逾三成，較Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）預測的更為嚴重。

報道引述一份內部生產備忘指，Tesla上海工廠目標於6月生產逾7.1萬輛汽車，而根據乘聯會4、5月數據，意味Tesla上海工廠第二季生產11.53萬輛汽車，較今年首季生產的17.9輛汽車，按季減少35.5%。馬斯克此前於4月曾表示，上海工廠第二季度的汽車產量將按季「大致持平」。

報道指，根據知情人士表示，Tesla最初的目標是在5月中旬將日產量提高到2,600輛，但只能在月底前才做到。隨著上海最近放寬對疫情的限制，Tesla已設法將其工廠的每周產量，提高至封城前水平的逾90%。根據內部備忘，特斯拉的目標是從6月13日起，每周生產1.7萬輛汽車。

工廠結束閉環管理

另外，報道指Tesla上海工廠將結束閉環管理，上萬名員工周五班次結束後將能夠離開工廠回家。工廠此前進行閉環管理，員工一直住在臨時宿舍。

【TSLA】馬斯克反口改稱Tesla不裁員、盤前轉升4%　據報擬在中國大規模招聘（第二版）

【TSLA】Tesla上海超級工廠據報6月有望全面恢復正常產能

【TSLA】Tesla將在上海招聘大量研發人員　「中國版」特斯拉新車型有望誔生？

責任編輯︰梁浩碩

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 上海 Tesla

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