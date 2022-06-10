【內房危機】中國金茂擬最多以25.65億元私有化中國宏泰　中國宏泰復牌升逾兩成

▲ 【內房危機】中國金茂擬最多以25.65億元私有化中國宏泰 中國宏今日復牌

中國金茂 （00817） 擬私有化中國宏泰 （06166） ，並已訂立控股股東不可撤回承諾，而 計劃、購股權要約及可換股票據要約項下應付的最高現金代價約為25.65億元， 中國金茂擬以其內部現金資源撥付處理。中國宏泰股價復牌高開22.3%，開報2.25元；中國金茂平開，開報2.13元。

兩者聯合宣佈，昨日（9日）為回應中國金茂向中國宏泰董事會提呈的建議，中國宏泰提供以中國金茂為受益人的實施承諾，據此， 中國宏泰不可撤回地向中國金茂承諾向計劃股東提呈計劃，倘計劃獲批准及實施，將導致中國宏泰被中國金茂根據公司法第86條以協議安排方式私有化，並撤銷中國宏泰股份於聯交所的上市地位。兩者均表示，是次交易已獲得國家市場監督管理總局的反壟斷准，或根據《反壟斷法》的法定審查期（包括該期限的任何延長）已期滿。

計劃包括註銷於已發行中國宏泰股份總數約60.20%的股份，其中

所有非控股股東計劃股份將予以註銷，以換取支付非控股股東註銷價每股非控股股東計劃股份現金2.40元，註銷價較昨日收市價1.84元溢價約30.43%。

所有控股股東計劃股份將予以註銷，以換取支付控股股東註銷價每股控股股東計劃股份現金2.13元，註銷價較昨日收市價1.84元溢價約15.8%；

及緊隨計劃股份註銷後，中國宏泰之已發行股本將透過按面值向中國金茂新 發行中國宏泰股份（入賬列作繳足）而增加及恢復至其先前數額，因此，緊隨計劃實施後，已發行中國宏泰股份總數約90.10%將由中國金茂持有，而已發行中國宏泰股份總數約9.9%將繼續由利東（中國宏泰控股股東及中國金茂一致行動人士）持有。

根據中國宏泰購股權計劃授出合共3975萬份尚未行使中國宏泰購股權，每份購股權與一股中國宏泰股份有關，可按行使價3.02元行使。

根據非控股股東註銷價每股非控股股東計劃股份2.4元（約4.29億股）及控股股東註銷價每股控股股東計劃股份2.13元（約5.64億股）計算，目前計劃股份的總價值約為22.3億元。

假設於計劃記錄日期或之前，概無尚未行使中國宏泰購股權獲行使、註銷或失效，且有關尚未行使中國宏泰購股權的購股權要約獲悉數接納，概無Chance Talent可換股票據獲贖回，而Chance Talent悉數接納可換股票據要約，及概無進一步發行中國宏泰股份，則實施購股權要約及可換股票據要約所需的現金金額約為3.32億元。

因此，根據上述假設，計劃、購股權要約及可換股票據要約項下應付的最高現金代價約為25.65億元。 中國金茂擬以其內部現金資源撥付實施計劃、購股權要約及可換股票據要約所需的全部現金金額。

中國金茂認為，於計劃完成後，中國宏泰保留利東作為中國宏泰股東至關重要，中國金茂可憑藉利東在管理中國宏泰的業務及營運方面的經驗及長期參與，以確保中國金茂及中國宏泰之間的協同效應及合作的利益繼續得以實現， 這將增強中國金茂及中國宏泰在市場上的競爭力，並有利於中國金茂及中國宏泰的長期可持續發展及增長。

中國宏泰於6月6日停牌，停牌前報1.84元，市值約30.4億元。

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編輯：姚卓然