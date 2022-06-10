【ET開市直擊】美股急跌觀望通脹數據 螞蟻IPO市場一廂情願？（附time code）

美國CPI周五出爐，美股市場驚通脹，道指恐慌跌逾600點，恒指上日回吐後夜期再跌逾200點，中證監否認螞蟻IPO重啟，連環負面因素縈繞港股，大市今日何去何從？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《開市追揸沽》為你分析投資策略。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

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00：51 - 港股今日焦點速覽

01：25 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

03：16 - 亞太股市早段市況速報

03：40 - 加息預期帶動美國債息急升 歐央行預告下月或加快加息

05：28 - 如今晚CPI回落、預期9月加息不劇烈 美股才反彈

06：11 - 留意美國聯儲局下周議息

06：22 - 上日標指、納指跌穿支持位 道指暫時力守支持

07：05 - 港股上日市況速覽+北水盤路

08：40 - 港股升浪靠A股、中概股 上日美股回調未會令港股大回落

09：20 - 留意今日A股情況

09：44 - 港股月內已升3000點 回落「唞一唞」是合理

11：13 - 恒指下半年上望目標、短線支持及目標

12：25 - 港股可考慮食部分糊 等21300點再加注

14：42 - 螞蟻IPO重啟 中長線傾向正面

15：35 - 螞蟻IPO有條件獲批牌 對於上市可偏向樂觀

15：55 - 螞蟻IPO如重啟 料炒作不如2年前強

16：32 - 無謂「估估下」 料阿里巴巴 （09988） 現價波動

17：30 - 阿里巴巴 （09988） 已累升逾三成 有貨宜逢高減磅

18：05 - 阿里巴巴 （09988） 104元為短期分水嶺

18：22 - 嗶哩嗶哩 （09626） 高位等業績 活躍用戶增速不顯著

20：44 - 市場推遲嗶哩嗶哩 （09626） 扭虧預期時間看法一般

21：55 - 新經濟股揀龍頭 二線股睇大市氣氛

22：26 - 蔚來 （9866） 業績速報

23：28 - 蔚來 （9866） 首季業績好過預期 復甦不及預期強

25：01 - 蔚來 （9866） 業績展望問題令股價跌

25：46 - 港股開市前市況速報

27：27 - ET個股推介：港交所

31：27 - 港股開市初段市況速報

31：53 - 觀眾問股：今日恒指睇實咩位？ 頂唔頂得住？ 有冇機會插穿20000點？

33：46 - 觀眾問股：螞蟻估值大縮皮 阿里巴巴 （09988） 會唔會炒完？

37：00 - 觀眾問股：京東 （09618） 點睇？240元買得過？

37：51 - 觀眾問股：東方海外 （00316） 感覺散水到底點樣面對？ 下星期一染藍點睇？

40：21 - 觀眾問股：友和 （02347） 上市點睇？

42：01 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 140元買入可繼續持有嗎？

44：05 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） VS 高偉電子 （01415） 短炒邊隻值博率高？操作如何？

44：40 - 觀眾問股：中海油 （00883） 是否回氣值得儲貨？

45：54 - 觀眾問股：東方海外 （00316） 難逃染藍魔咒？

46：54 - 觀眾問股：科技股估值修復 科技股是高估值？ 為何現在又修復？

48：40 - 觀眾問股：美團 （03690） 210元有貨 有望回升到250元水平嗎？

50：50 - 觀眾問股：瑞聲科技 （02018） 個勢轉好？

52：25 - 觀眾問股：華潤水泥 （01313） 前景怎分析？可以買入嗎？

53：55 - 港股開市初段市況速報

54：44 - 消息股：友和 （02347） 、VISION （07827）

54：55 - A股開市初段市況速報

55：02 - 財經日誌提提你

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