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【ET財經早點1分鐘】美5月通脹今晚揭盅 道指恐慌跌638點 夜期跌266點 中概股指數急瀉7%

股市 06:57 2022/06/10

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美5月通脹今晚揭盅    道指恐慌跌638點

美國今晚公布5月通脹數據，市場預期按年通脹達維持8.3%，按月就由百分之0.3加速至0.7%，加息預期帶動美國債息急升，就連3年期美債息亦罕有突破3厘，創超過3年高位，美滙指數兩日累升1%，升穿103水平。

美股恐慌急跌，道指大跌638點，納指跌近3%，郵輪股跌近1成，Meta股份代號首日由FB轉為META，股價急瀉6%，外電報道指Meta暫停雙鏡頭智能手錶開發計劃。

滙市波動    日圓下試135港滙見7.8494

環球滙市波動，美滙指數急升後，日圓兌美元再下試135水平，兌港元退守5.84，均創2002年以來的20年低位，港元滙價相對美元同時走弱，低見7.8494，距離7.85的弱方兌換保證相差6點子，港滙對上一次觸及弱方兌換保證為5月16日，金管局累計已承接176億港元沽盤。

夜期跌266點    中概股指數急瀉7%

夜期跟隨美股轉跌，收市跌266點，中概股指數更急瀉7%，否認螞蟻重新上市的阿里巴巴美股低港股收市價3%，美團ADR低港股4%，嗶哩嗶哩美股、金融壹賬通 、好未來跌超過1成。

欄名 : 財經早點1分鐘

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好未來教育（TAL Education Group，美：TAL） 金融壹賬通（美：OCFT） 嗶哩嗶哩（美：BILI） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 美團－W（03690） 恒指夜期 Meta 外滙 中國概念股 美滙

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