【玄人‧峰語@iM網欄】卜卦不是神道仙法 卜卦只是攻略參考藍圖

現在社會好像沒甚出路，人浮於事，而世代的轉變亦令大家透不過氣來，更要面對一大埋放在前面的如搵工、求生、移民等問題要解決，因此近日多了人找我起卦問事。首先，起卦的方法有很多:有文王卦、梅花易、大六壬、奇門、大乙神數......但大定要知道任何一準神準的卦，也不可能是百份百，因為卦只不過是一種通天達地的工具，然後將一些複雜的資訊簡化地演譯在問卦者的面前。因此，那怕你以什麼卦式去問事，都會有盲點、有包括不了的事情的。

就以大六壬為例，起卦時的三傳、四課、天地盤、十二神將、九中門，其實是以問卦者問卦的時間，模擬了當時的太陽、星象等天體資訊，將之反射在我們所起的卦盤之上。問題是，天上資訊這麼煩多，單單一個盤是表達不了全部資料，卦盤是有所遺漏的。事實上，目前任何科學的模組，都是從複雜的世界中，抽取不同的項目然後透過不斷的驗證，從而得出一個有預測性的模組，去解釋世界及給人套用在日常生活，這跟卦理原理是同出一徹，只可解決問題的部份，而不是完全給問題一個百份之百肯定的答案。

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因此，我幫人卜卦時，一定會同客人講明白，卦是一種輔助的工具，它只不過是一份遊戲的攻略本，讓你有一個較清晰的藍圖，等你更容易去玩及找到重點位去攻擊及防守，而不是有必然性的答案。當然，有一些上上卦及下下卦，一睇就是知道明顯的答案，但絕大部份的卦象，都是甚麼都有，有相生相剋，又有互相制衡，所以要拆解一件事，卦象只是提出了路向、材料，但至於最終如何去行，仍要靠命主本身的可運用的資源。

所以，一般師傅解卦，很多時會依卦直說，叫客人按卦行事，我就會比較全面，要先了解客人手上的資源，才按卦路提出見解。幾年前有一個客人，他要決定新做一門生意，但當時心情十五十六，於是求問卦指引，當時起的卦象為為「青龍」發用，通常見青龍主財，又主貴人有助力，按道理是可去馬的。問題是，在課體的途中，出現了空亡 (即斷橋)，如此解讀是做這門新生意時，中間會有資金鍊斷裂情況。因此，我會問清楚他整盤生意的流程，可出現的風險，如此一來跟他一起做計劃。果然，他在發展生意的中途，的確出現一些小意外，但由於未雨綢繆，最終也過到此關。

由此可見，大家不應視卜卦為神道仙法，準確得要唯命事從，其實任何卦體，都是一種藍本給命主作參考，再配合自己的資源去將事件合理地推行，而非盲從附和卦象。因此，任何時間都跟我的客人說，算命卜卦只是一張紙，紙是死，人是生的。

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作者 _ 奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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