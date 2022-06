【玄人‧峰語@iM網欄】卜卦不是神道仙法 卜卦只是攻略參考藍圖

現在社會好像沒甚出路,人浮於事,而世代的轉變亦令大家透不過氣來,更要面對一大埋放在前面的如搵工、求生、移民等問題要解決,因此近日多了人找我起卦問事。首先,起卦的方法有很多:有文王卦、梅花易、大六壬、奇門、大乙神數......但大定要知道任何一準神準的卦,也不可能是百份百,因為卦只不過是一種通天達地的工具,然後將一些複雜的資訊簡化地演譯在問卦者的面前。因此,那怕你以什麼卦式去問事,都會有盲點、有包括不了的事情的。

就以大六壬為例,起卦時的三傳、四課、天地盤、十二神將、九中門,其實是以問卦者問卦的時間,模擬了當時的太陽、星象等天體資訊,將之反射在我們所起的卦盤之上。問題是,天上資訊這麼煩多,單單一個盤是表達不了全部資料,卦盤是有所遺漏的。事實上,目前任何科學的模組,都是從複雜的世界中,抽取不同的項目然後透過不斷的驗證,從而得出一個有預測性的模組,去解釋世界及給人套用在日常生活,這跟卦理原理是同出一徹,只可解決問題的部份,而不是完全給問題一個百份之百肯定的答案。

因此,我幫人卜卦時,一定會同客人講明白,卦是一種輔助的工具,它只不過是一份遊戲的攻略本,讓你有一個較清晰的藍圖,等你更容易去玩及找到重點位去攻擊及防守,而不是有必然性的答案。當然,有一些上上卦及下下卦,一睇就是知道明顯的答案,但絕大部份的卦象,都是甚麼都有,有相生相剋,又有互相制衡,所以要拆解一件事,卦象只是提出了路向、材料,但至於最終如何去行,仍要靠命主本身的可運用的資源。

所以,一般師傅解卦,很多時會依卦直說,叫客人按卦行事,我就會比較全面,要先了解客人手上的資源,才按卦路提出見解。幾年前有一個客人,他要決定新做一門生意,但當時心情十五十六,於是求問卦指引,當時起的卦象為為「青龍」發用,通常見青龍主財,又主貴人有助力,按道理是可去馬的。問題是,在課體的途中,出現了空亡 (即斷橋),如此解讀是做這門新生意時,中間會有資金鍊斷裂情況。因此,我會問清楚他整盤生意的流程,可出現的風險,如此一來跟他一起做計劃。果然,他在發展生意的中途,的確出現一些小意外,但由於未雨綢繆,最終也過到此關。

由此可見,大家不應視卜卦為神道仙法,準確得要唯命事從,其實任何卦體,都是一種藍本給命主作參考,再配合自己的資源去將事件合理地推行,而非盲從附和卦象。因此,任何時間都跟我的客人說,算命卜卦只是一張紙,紙是死,人是生的。

羅奇峰,理工大學市場學系一級榮譽畢業生,研習玄學十數寒暑,主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆,亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓,與大眾分享玄學心得。

