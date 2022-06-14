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【網店物流小幫手@iM網欄】跨境電商攻略-要進軍東南亞，先去馬來西亞

名人薈萃 08:01 2022/06/14

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網購是跨越地域限制的，故許多電商在本地市場發展穩定後，往往會着眼於其他市場。對香港電商而言，可以進軍的下一步自然是東南亞，而當中馬來西亞是不少電商邁向其他東南亞市場的起步點。

近年馬來西亞的網購市場發展十分迅速。根據馬來西亞統計局資料，該國2021年電子商務收入首次突破1萬億馬幣（約1.8萬億港元），比2020年增加近22%，預期2025年更將達到1.5萬億馬幣（約2.7萬億港元）。

政府大力推動

馬來西亞當局對於推動網上消費及電子支付相當積極。2021年政府推展「網購運動」（Shop Malaysia Online），動用了2億馬幣（約3.6億港元）幫助電商產業加速成長，同時夥拍當地不同的電子支付平台，向當地消費者發放電子購物、運費、電子錢包回贈等優惠券，推動民眾於網上購物，大大推動了整個電商行業。

今年4月中，馬來西亞政府又推出ePemula計劃，積極推廣電子錢包消費，運用3億馬幣（約5.4億港幣）向合資格的青年人派發電子現金，旨在加強和培育數字金融體系。向來，馬來西亞信貸產業的發展步伐相對較慢，大眾偏好用現金消費。ePemula計劃幫助改變用戶和商家採用電子錢包的態度，令消費者對使用電子錢包來支付電子現金越來越有信心，對電商市場的發展大為有利。

 

同場加映：【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

 

網購需求龐大

根據數據分析公司DataReportal的最新統計，至2022年初馬來西亞的網絡滲透率接近90%。另根據社群管理整合平台Hootsuite《2021年馬來西亞網購報告》指出，接近9成35-44歲的年齡層曾於過去一個月內網購，是各年齡層中比率最高的一群，且其家庭消費需求及收入均較高。這種種數字，都顯示了馬來西亞的網購營商環境十分優良。而受疫情影響下，馬來西亞人對互聯網使用的接受程度亦進一步提高，加上電子支付愈趨普及，快遞配送已成常態，令電商行業業績得以持續增長。

東南亞市場的人口組成既多元又複雜，要掌握不同種族的語言、文化及喜好，是一項極大挑戰。馬來西亞雖是個多種族的國家，但華人佔當地人口超過五分之一，其語言和文化與香港相近。因此當香港電商在大馬發展網購，初期多主攻華人市場，在站穩陣腳後，再循序漸進地延伸至更廣泛的族群，並藉此經驗拓展鄰近的新加坡、印尼、越南、菲律賓等市場。

需物流支援配合

雖然馬來西亞網購已相當普及化，唯有意以馬來西亞作起點進軍東南亞的電商，亦需以完善的跨境物流支援去配合，為當地顧客帶來良好的購物體驗，並有助日後進軍其他鄰近市場。

 

同場加映：【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

作者_葉翠玲簡介
e+Solutions運用多年電商物流經驗，為初創、中小企業提供嶄新的一站式網店物流服務（包括存倉、管理存貨、執貨包裝及安排快遞），協助網店快速成長。在此分享最貼地的物流資訊和庫存管理技巧，解決所有網店店主的物流疑難。

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撰文 : 葉翠玲

欄名 : 網店物流小幫手

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