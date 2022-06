【網店物流小幫手@iM網欄】跨境電商攻略-要進軍東南亞，先去馬來西亞

網購是跨越地域限制的,故許多電商在本地市場發展穩定後,往往會着眼於其他市場。對香港電商而言,可以進軍的下一步自然是東南亞,而當中馬來西亞是不少電商邁向其他東南亞市場的起步點。

近年馬來西亞的網購市場發展十分迅速。根據馬來西亞統計局資料,該國2021年電子商務收入首次突破1萬億馬幣(約1.8萬億港元),比2020年增加近22%,預期2025年更將達到1.5萬億馬幣(約2.7萬億港元)。

政府大力推動

馬來西亞當局對於推動網上消費及電子支付相當積極。2021年政府推展「網購運動」(Shop Malaysia Online),動用了2億馬幣(約3.6億港元)幫助電商產業加速成長,同時夥拍當地不同的電子支付平台,向當地消費者發放電子購物、運費、電子錢包回贈等優惠券,推動民眾於網上購物,大大推動了整個電商行業。

今年4月中,馬來西亞政府又推出ePemula計劃,積極推廣電子錢包消費,運用3億馬幣(約5.4億港幣)向合資格的青年人派發電子現金,旨在加強和培育數字金融體系。向來,馬來西亞信貸產業的發展步伐相對較慢,大眾偏好用現金消費。ePemula計劃幫助改變用戶和商家採用電子錢包的態度,令消費者對使用電子錢包來支付電子現金越來越有信心,對電商市場的發展大為有利。

網購需求龐大

根據數據分析公司DataReportal的最新統計,至2022年初馬來西亞的網絡滲透率接近90%。另根據社群管理整合平台Hootsuite《2021年馬來西亞網購報告》指出,接近9成35-44歲的年齡層曾於過去一個月內網購,是各年齡層中比率最高的一群,且其家庭消費需求及收入均較高。這種種數字,都顯示了馬來西亞的網購營商環境十分優良。而受疫情影響下,馬來西亞人對互聯網使用的接受程度亦進一步提高,加上電子支付愈趨普及,快遞配送已成常態,令電商行業業績得以持續增長。

東南亞市場的人口組成既多元又複雜,要掌握不同種族的語言、文化及喜好,是一項極大挑戰。馬來西亞雖是個多種族的國家,但華人佔當地人口超過五分之一,其語言和文化與香港相近。因此當香港電商在大馬發展網購,初期多主攻華人市場,在站穩陣腳後,再循序漸進地延伸至更廣泛的族群,並藉此經驗拓展鄰近的新加坡、印尼、越南、菲律賓等市場。

需物流支援配合

雖然馬來西亞網購已相當普及化,唯有意以馬來西亞作起點進軍東南亞的電商,亦需以完善的跨境物流支援去配合,為當地顧客帶來良好的購物體驗,並有助日後進軍其他鄰近市場。

