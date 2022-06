【無牆醫院@iM網欄】「自我關懷」極為重要 醫療人員善待自己的藝術體驗

醫療人員是「治療者」也是「照顧者」,在面對各種壓力時,難免會出現「慈悲倦怠」(compassion fatigue);因此,懂得「自我關懷」極為重要。

同場加映:【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

那打素全人健康持續進修學院(NICHE)乃雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會轄下的教育服務單位,為前線醫療人員舉辦的教育培訓與文化活動中,特設「藝術體驗」環節,以幫助參與者透過表達藝術體驗「自我關懷」的重要。以下是本學院三則藝術體驗活動的分享:

(一)醫療人員要面對患者的生、老、病、死,加上各種充滿挑戰的臨床工作,有時難免感到身心疲憊。在這種情況下,特別需要稍微停下腳步,聽聽自己內心的聲音和需要。學院舉辦「燃亮心燈」工作坊,讓參加者把一塊一塊色彩繽紛的馬賽克片貼在玻璃球上,最後接駁上電源,點亮成發光的球體。正如醫療人員經過多年的專業培訓後投身醫療界,為大眾發光發熱。看着自己完成的作品,大家學習欣賞自己。在亮燈的一刻,看到大家都非常雀躍。

(二) 藝術創作能讓主控邏輯思維的左腦休息一下,讓主控情感的右腦活躍起來。藝術媒介豐富多樣,包括:舞蹈、戲劇、繪畫、音樂等,當中繪畫特別能幫助參加者表達內心的情感和深層的需要。「面譜繪畫藝術作品」環節就是鼓勵參加者藉着圖像化的表達,觀察、發現自己內心的感受,也藉着分享,把感受轉化為動力。

(三)醫療專業是科學,也是藝術。科學對醫療人員來說並不陌生,藝術也不一定是高深的學問。只要放緩甚至停下腳步,細心觀察並發揮一下創意,生活中的每件事物都能成為自己獨一無二的藝術品。學院就是透過「劍山」活動,讓參加者把不起眼,甚至被人忽略的雜草野花,變成能表達自己當下的心境或願景的花藝作品。在創作的過程中,參加者已不知不覺地停下腳步,並加以觀察、反思,最後通過作品表達自己的所思、所想、所感、所盼。

醫療服務是「以人為本」的工作,這個「人」不單指受顧者,也包括照顧者本身,所以「善待自己」是在醫療專業路上不可或缺的一環。我們可以藉藝術表達自己、發揮自己、欣賞自己,讓自己重新得力。

那打素全人健康持續進修學院簡介:

那打素全人健康持續進修學院藉舉辦教育與培訓、文化傳承教育活動、研討會及講座、關顧活動、護理專業交流、科研及出版等,以提升身、心、社、靈方面的「全人健康、全人關顧」的理念與實踐。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

同場加映:【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

更多無牆醫院的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!