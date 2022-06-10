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【無牆醫院@iM網欄】「自我關懷」極為重要 醫療人員善待自己的藝術體驗

名人薈萃 09:01 2022/06/10

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醫療人員是「治療者」也是「照顧者」，在面對各種壓力時，難免會出現「慈悲倦怠」（compassion fatigue）；因此，懂得「自我關懷」極為重要。

 

同場加映：【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

 

那打素全人健康持續進修學院(NICHE)乃雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會轄下的教育服務單位，為前線醫療人員舉辦的教育培訓與文化活動中，特設「藝術體驗」環節，以幫助參與者透過表達藝術體驗「自我關懷」的重要。以下是本學院三則藝術體驗活動的分享：

（一）醫療人員要面對患者的生、老、病、死，加上各種充滿挑戰的臨床工作，有時難免感到身心疲憊。在這種情況下，特別需要稍微停下腳步，聽聽自己內心的聲音和需要。學院舉辦「燃亮心燈」工作坊，讓參加者把一塊一塊色彩繽紛的馬賽克片貼在玻璃球上，最後接駁上電源，點亮成發光的球體。正如醫療人員經過多年的專業培訓後投身醫療界，為大眾發光發熱。看着自己完成的作品，大家學習欣賞自己。在亮燈的一刻，看到大家都非常雀躍。

（二） 藝術創作能讓主控邏輯思維的左腦休息一下，讓主控情感的右腦活躍起來。藝術媒介豐富多樣，包括：舞蹈、戲劇、繪畫、音樂等，當中繪畫特別能幫助參加者表達內心的情感和深層的需要。「面譜繪畫藝術作品」環節就是鼓勵參加者藉着圖像化的表達，觀察、發現自己內心的感受，也藉着分享，把感受轉化為動力。

（三）醫療專業是科學，也是藝術。科學對醫療人員來說並不陌生，藝術也不一定是高深的學問。只要放緩甚至停下腳步，細心觀察並發揮一下創意，生活中的每件事物都能成為自己獨一無二的藝術品。學院就是透過「劍山」活動，讓參加者把不起眼，甚至被人忽略的雜草野花，變成能表達自己當下的心境或願景的花藝作品。在創作的過程中，參加者已不知不覺地停下腳步，並加以觀察、反思，最後通過作品表達自己的所思、所想、所感、所盼。

醫療服務是「以人為本」的工作，這個「人」不單指受顧者，也包括照顧者本身，所以「善待自己」是在醫療專業路上不可或缺的一環。我們可以藉藝術表達自己、發揮自己、欣賞自己，讓自己重新得力。

那打素全人健康持續進修學院簡介：

那打素全人健康持續進修學院藉舉辦教育與培訓、文化傳承教育活動、研討會及講座、關顧活動、護理專業交流、科研及出版等，以提升身、心、社、靈方面的「全人健康、全人關顧」的理念與實踐。

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同場加映：【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

 

作者_雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會簡介：
為實現「無牆醫院」精神，雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會主動走出醫院，進入社區為大家提供最專業、最準確的健康護理及復康資訊。
機構網站：https://www.nethersole.org.hk/

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撰文 : 雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會

欄名 : 無牆醫院

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