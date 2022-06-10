【點指宅宅@iM網欄】重新裝飾營造復古 好物 2.0

世界地球日於每年4月22日，它的起源與發展都不屬於本欄的綱領，小編就此下刪3000字。據說在這一天，全世界的任何一個角落晝夜時長均相等，代表了世界的平等，同時也象徵著人類萬物之間彼此都有和諧共存的關係。小編入行多年相當奉行zero waste，老生常談「舊酒新瓶」、「物盡其用」。 但要實行及堅持，並不是信口開河的事。除非家中沒地方放，有時舊物也可以有新妝的理由。把舊物粉飾之前，首先要考慮可以如何徹底改造那些舊物，例如破舊的枱櫈，可以將破損部分拆出，透過翻新及升級鞏固，用油漆遮蓋傢俬結構缺陷 。如果有藝術天份，不妨結合布藝加上金屬釘扣配件等，重新裝飾為傢俬營造復古感覺。

▲ 布藝加上金屬釘扣配件

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日本有電視節目「空間改造王」就充分示範如何舊物再重用。曾經有客戶家居需要小粉飾，就是把舊居的走廊門，為配合新居略加改造變成儲物櫃門，成為親友們到訪時討論的亮點。

▲ 舊物再重用

若是多年舊了的玻璃櫃門，提議可以貼上坊間流行的磨砂、顏色貼紙或換上鏡面效果，又是另一種重生感覺。看厭了的櫃門不能翻油，就更換新把手吧！這些都是變革手段。

▲ 看厭的櫃門更換新抽手

致於室內想改變氣氛可用燈光幫忙調整。把燈光照射範圍降至眼睛或焦點水平上或下，空間又會出現另一種氣氛和感覺。

▲ 燈光調整改變氣氛

若有個人收藏的東西，或旅遊過後值得紀念的剩餘物資，例如溫泉酒店懷石料理餐單、各地零錢貨幣、車票、入場券等。不捨棄掉的話，可用畫框框起來，放在茶几和牆上展示就行。既可裝飾又可回憶，Fantastic ！

▲ 畫框框起收藏物

只需要簡簡單單、加點心思把舊傢俬和舊物稍為改造一下，務求讓它們達到再造2.0 ，地球又怎麼不會跟大家説聲謝謝呢！

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作者：思池戈庫 ( 謝思琪 )

作者簡介：經驗畫匠，從事室內設計行業，喜歡旅遊及寫畫，最愛 「遊住學」旅居外國欣賞當地藝術作品，吸收各國各種技巧及知識，提升個人創作。提倡生活空間注入藝術元素，如畫作、藝術擺件之類。

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