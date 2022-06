【點指宅宅@iM網欄】重新裝飾營造復古 好物 2.0

世界地球日於每年4月22日,它的起源與發展都不屬於本欄的綱領,小編就此下刪3000字。據說在這一天,全世界的任何一個角落晝夜時長均相等,代表了世界的平等,同時也象徵著人類萬物之間彼此都有和諧共存的關係。小編入行多年相當奉行zero waste,老生常談「舊酒新瓶」、「物盡其用」。 但要實行及堅持,並不是信口開河的事。除非家中沒地方放,有時舊物也可以有新妝的理由。把舊物粉飾之前,首先要考慮可以如何徹底改造那些舊物,例如破舊的枱櫈,可以將破損部分拆出,透過翻新及升級鞏固,用油漆遮蓋傢俬結構缺陷 。如果有藝術天份,不妨結合布藝加上金屬釘扣配件等,重新裝飾為傢俬營造復古感覺。

▲ 布藝加上金屬釘扣配件

日本有電視節目「空間改造王」就充分示範如何舊物再重用。曾經有客戶家居需要小粉飾,就是把舊居的走廊門,為配合新居略加改造變成儲物櫃門,成為親友們到訪時討論的亮點。

▲ 舊物再重用

若是多年舊了的玻璃櫃門,提議可以貼上坊間流行的磨砂、顏色貼紙或換上鏡面效果,又是另一種重生感覺。看厭了的櫃門不能翻油,就更換新把手吧!這些都是變革手段。

▲ 看厭的櫃門更換新抽手

致於室內想改變氣氛可用燈光幫忙調整。把燈光照射範圍降至眼睛或焦點水平上或下,空間又會出現另一種氣氛和感覺。

▲ 燈光調整改變氣氛

若有個人收藏的東西,或旅遊過後值得紀念的剩餘物資,例如溫泉酒店懷石料理餐單、各地零錢貨幣、車票、入場券等。不捨棄掉的話,可用畫框框起來,放在茶几和牆上展示就行。既可裝飾又可回憶,Fantastic !

▲ 畫框框起收藏物

只需要簡簡單單、加點心思把舊傢俬和舊物稍為改造一下,務求讓它們達到再造2.0 ,地球又怎麼不會跟大家説聲謝謝呢!

作者:思池戈庫 ( 謝思琪 )

作者簡介:經驗畫匠,從事室內設計行業,喜歡旅遊及寫畫,最愛 「遊住學」旅居外國欣賞當地藝術作品,吸收各國各種技巧及知識,提升個人創作。提倡生活空間注入藝術元素,如畫作、藝術擺件之類。

