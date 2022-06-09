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【META】Meta據報暫停智能手錶開發計劃　原定明年春季發布、對標Apple Watch

股市 23:20 2022/06/09

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Meta據報暫停雙攝像頭智能手錶開發計劃　原定明年春季發布、對標Apple Watch

據外電報道指，Facebook母企Meta Platforms（美：META）已經暫停旗下對標Apple Watch的雙攝像頭智能手錶開發計劃，轉向開發其他可穿戴式腕戴裝備。Meta智能手錶原定計劃在明年春季發佈，售價約為349美元。

據報道指，Meta這一雙攝像頭智能手錶的開發計劃已經進展超過兩年，原定將會納入一些在其他智能手錶亦常見的功能，如活動追蹤、播放音樂以及收發信息等。而這一產品與Apple Watch最大的區別是擁有雙攝像頭，一個位於顯示屏下方，一個位於手錶背面。

報道引述知情人士指，位於手錶背面的攝像頭，主要是為方便客戶可從錶帶上取下錶盤，以便快速攝影，但這一設計同時會阻礙腕部神經信號在手錶中的轉換。

【ET財智Talk】經濟衰退風險趨升 嘉信理財林長傑教資產配置攻略

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