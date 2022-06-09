【免費服務】萬寧推出免費藥劑師遙距藥劑及健康諮詢 入內文即睇點用服務

本港最大型的健康美容產品連鎖店，擁有逾 300 間分店的萬寧，於近50間分度設有駐店藥房，作為社區藥房，萬寧早於2020年疫情初期已推行「社區藥劑服務」。為了方便顧客，萬寧宣佈由即日起推出免費藥劑師遙距健康諮詢服務。

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顧客可於辦公時間內，透過 WhatsApp 與萬寧註冊藥劑師進行一對一的線上「藥物及用藥諮詢」、查詢「小病痛評估及建議」、預約「公立醫院取藥服務」、訂購配藥處產品或查詢萬寧藥房分店位置，費用全免。

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自疫情爆發以來，本港醫療系統面臨沉重壓力，萬寧善用龐大的社區網絡，為市民提供便捷專業的社區藥房服務，包括代病人到公立醫院取藥、配藥，免費指導用藥及小病痛評估等。於本港第五波疫情期間，萬寧註冊藥劑師謹守崗位，服務了逾 700宗醫院取藥個案，減輕公眾醫療系統壓力。

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萬寧業務經理及總藥劑師趙國亮表示：「萬寧在第五波疫情發揮了社區藥房的重要作用。當醫療系統負荷大增，我們的當值藥劑師會為市民指導如何使用撲熱息痛藥物，解答有關快速測試劑、血氧儀等疑難。」他說，曾經有一對年約 70 歲的公公婆婆，二人相依為命，因為公公是長期病患需要 24 小時貼身照顧，故此婆婆每次外出前往醫院取藥也十分擔心。當得知萬寧提供醫院取藥服務後，婆婆十分高興，因為她只需要到鄰近的萬寧分店取藥便可，無需將公公長時間獨留家中，婆婆更特地返回萬寧分店向同事致謝。



萬寧明白社區對專業藥劑師服務有殷切需求，決定進一步加強服務，推出『萬寧藥劑師同你傾』WhatsApp 免費諮詢。顧客只需掃描「萬寧藥劑師同你傾」服務二維碼，或在萬寧官網按下鏈結，即可透過 WhatsApp與萬寧藥劑師真人實時對話，遙距使用「社區藥劑服務」，包括小病痛評估、藥物諮詢、安排醫院取藥服務、訂購藥房產品或查詢萬寧藥房分店位置，諮詢費用全免，服務時間為上午十時至晚上七時（週一至週五），上午十時至下午二時（週六），週日及公眾假期休息。

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萬寧自 2020 年 4 月起推出「公立醫院取藥服務」，由萬寧派專人到指定醫院代客人取藥，方便需定期服藥或覆診的長期病患者，減低病人因進出醫院引致的感染風險。計劃深受市民歡迎，服務設立至今已涵蓋 17 間主要公立醫院，萬寧藥劑師亦已處理逾 3,000 張藥方及超過 10,000 種藥物。今年 4 月，萬寧更推出全新「覆診代取藥服務」先導計劃，合資格的專科門診病人#到指定醫院覆診後，可選擇到指定萬寧分店取藥或安排送藥上門，節省在醫院輪候取藥的時間，方便快捷。服務暫只試行於瑪麗醫院。

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記者：陳詠妍