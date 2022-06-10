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【開市9點半】螞蟻集團中證監齊否認重啟IPO　友和暗盤曾升四成

股市 06:27 2022/06/10

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據報內地金融監管部門已就恢復螞蟻IPO展開初步討論，令螞蟻IPO有望重啟。不過，中證監稱沒有這方面評估和研究工作，但補充支持符合條件的平台企業在境內外上市。螞蟻集團發公告指，螞蟻集團正在監管部門的指導下專注落實整改工作，目前沒有啟動IPO的計劃。然而，路透其後再引述兩名匿名消息人士指，中央已對螞蟻重啟IPO開出「初步綠燈」，甚至最快下月會重新遞交上市申請。

友和集團周五掛牌，周四有暗盤交易。友和集團在富途暗盤中高開逾四成，報2.98元，較招股定價2.1元，升41.9%。其後升幅收窄，最終收盤報2.28元，升8.6%，一手2000股帳面賺360元。

重點新聞：

1.【螞蟻IPO】螞蟻集團中證監齊聲否認重啟IPO計劃　市傳最快7月交表、阿里巴巴美股吐半成

2.【新股IPO】友和集團2347暗盤曾升四成　一手帳面賺360元

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