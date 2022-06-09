【Twitter收購】馬斯克威脅放棄收購　據報Twitter將讓步

早前有報道指，馬斯克（Elon Musk）警告Twitter（TWTR） ，如果該社交媒體公司未能提供他尋求的垃圾郵件和虛假賬戶數據，他可能會放棄收購計劃。據報《華盛頓郵報》引述消息人士報道，Twitter計劃滿足馬斯克要求，向其提供虛假帳戶數據。

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報道指，Twitter最快可能在本周對馬斯克提供完整訪問權限，來滿足其要求，當中包括每日發布逾5億條帖文的數據。

此外，Twitter預計在7月底至8月初舉行股東大會，就是否接受馬斯克的收購提案進行股東投票。

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責任編輯：黃苑筠