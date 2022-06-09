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【ETF】三星推亞洲首隻環球區塊鏈ETF　6月23日上市

股樓投資 22:44 2022/06/09

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三星資產運用（香港）有限公司宣布，將推出亞洲首隻投資於環球區塊鏈相關的ETF—三星區塊鏈技術ETF（03171）。該ETF預計於6月23日（周四）於香港聯合交易所上市。上市價定為2美元（約15.6港元），每手為50個基金單位，初始投資額約為100美元（約780 港元）。此ETF在港交所買賣是以港元交易，管理費為每年0.85%。

同場加映：【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

區塊鏈是指點對點共享的分佈式數字分類賬，它以相對有效和安全的方式幫助用戶之間轉移資料和財產。與傳統數據存儲相比，區塊鏈技術的優點是增強了安全性、提高了透明度並降低了交易成本。預計到2028 年，區塊鏈的市場規模將預計由49億美元增長到2,279億美元，複合年增長率為72.9%。到2027年，區塊鏈所存的資料有可能佔據全球 GDP等值的10%。

三星資產運用(香港)有限公司ETF業務及被動投資主管張嘉敏指出﹕「數據處理和資料存儲的需求將隨著我們數碼世界的發展而加快。區塊鏈技術將廣泛應用於不同的業務，以提高數據傳輸效率、安全性並縮短處理時間。我們認為這是數碼轉型的未來趨勢之一。」

【延伸閱讀】瑞銀看好3類股 加息周期中跑出 列出7大最喜愛港股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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