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【二手蝕讓】港島高層望馬場景都要蝕　業主3年急離場　單位貶值64萬

股樓投資 21:28 2022/06/09

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新盤頻登場，樓市被一手項目搶去焦點，二手交投稍放緩。中原地產潘重允表示，近日二手交投緩慢，灣仔尚翹峰有單位錄蝕讓成交。成交單位為尚翹峰1座高層B室，實用面積478平方呎，2房間隔，景觀開揚，可望馬場景。業主以1,180萬元將單位易手，平均實用呎價24,686元。

代理指，原業主於2019年以1,244萬元買入單位，持貨3年，帳面蝕64萬元，單位貶值5%。資料顯示，尚翹峰位於灣仔皇道大道東258號，項目由2006年年底入伙，樓齡約15年半。尚翹峰共有3座，提供652個單位，實用面積由433至659平方呎，據中原網站顯示，屋苑5月份平均成交呎價為24,214元。

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撰文 : 謝昕蕎

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