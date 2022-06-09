【職場研究】全球過度勞累地區排名 香港上榜奪第三位 72%「打工仔」不快樂

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香港「工時過長」的問題被人詬病已久，根據The Instant Offices的一項研究，香港在全球過度勞累地區當中排第3位，72%的員工在工作中感到不快樂。
榜首方面由新加坡奪得，中國、和馬來西亞分列第二和第四。
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報告指出，香港人的年假平均天數只有7天，每周平均工作時數亦達到41小時，僅僅落後排名第一的新加坡4小時。報告引述法國推出了每週工作 35 小時的政策，以及比利時的員工有權享受每週工作四天的政策作為例子，認為香港可以從四大方面改善工時過長的問題。
|地點
|平均年假
|每週工作時間
|僱員快樂比例
|新加坡
|7
|45
|27%
|中國
|5
|42
|31%
|香港
|7
|41
|28%
|馬來西亞
|8
|42
|36%
|泰國
|6
|40
|51%
|越南
|12
|41
|45%
|韓國
|15
|38
|21%
|印度
|15
|41
|50%
|印度尼西亞
|12
|39
|51%
|澳大利亞
|28
|33
|49%
1. 加強教育管理階層，以及早發現倦怠和過度工作的問題
2. 營造下班後和周末不回應工作上議題的文化
3. 鼓勵員工與管理階層就工作與生活平衡展開公開對話
4. 提供更靈活的工作選擇
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記者：鄭日棱