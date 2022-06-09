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【職場研究】全球過度勞累地區排名 香港上榜奪第三位 72%「打工仔」不快樂

理財智慧 21:44 2022/06/09

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香港「工時過長」的問題被人詬病已久，根據The Instant Offices的一項研究，香港在全球過度勞累地區當中排第3位，72%的員工在工作中感到不快樂。
榜首方面由新加坡奪得，中國、和馬來西亞分列第二和第四。

【職場熱話】上班數月感壓力大 工作量多決意請辭 老闆卻假裝不知 打工仔感無奈【下一頁

【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

報告指出，香港人的年假平均天數只有7天，每周平均工作時數亦達到41小時，僅僅落後排名第一的新加坡4小時。報告引述法國推出了每週工作 35 小時的政策，以及比利時的員工有權享受每週工作四天的政策作為例子，認為香港可以從四大方面改善工時過長的問題。

地點 平均年假 每週工作時間 僱員快樂比例
新加坡 7 45 27%
中國 5 42 31%
香港 7 41 28%
馬來西亞 8 42 36%
泰國 6 40 51%
越南 12 41 45%
韓國 15 38 21%
印度 15 41 50%
印度尼西亞 12 39 51%
澳大利亞 28 33 49%

1. 加強教育管理階層，以及早發現倦怠和過度工作的問題
2. 營造下班後和周末不回應工作上議題的文化
3. 鼓勵員工與管理階層就工作與生活平衡展開公開對話
4. 提供更靈活的工作選擇

【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

【全新戲院】M+戲院即日起開幕 成人票價85元起　 獨家放映28場4K版阿飛正傳【下一頁

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記者：鄭日棱

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