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【區塊鏈ETF】三星推投資於環球區塊鏈相關ETF（03171）　入場費780元　6.23上市

股市 19:28 2022/06/09

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三星資產運用（香港）宣布，將推出亞洲首隻投資於環球區塊鏈相關的ETF「三星區塊鏈技術ETF」 （03171） ，該ETF預計於6月23日於香港聯合交易所上市。上市價定為2美元（約15.6港元），每手為50個基金單位，初始投資額約為100美元（約780港元）。此ETF在港交所 （00388） 買賣是以港元交易，管理費為每年0.85%。

該ETF將投資於環球區塊鏈相關的公司，包括具有研發的開發商、受益人和投資者。據該ETF單張顯示，模擬投資組合十大持倉包括芝商所（美：CME）、IBM（美：IBM）、SBI Holdings（思佰益）、PROSHARES BITCOIN STRATEGY E（美：BITO）、美國互聯網零售業巨頭Overstock.com（美：OSTK）等。

三星指，預計到2028年，區塊鏈的市場規模將預計由49億美元，增長到2,279億美元，複合年增長率為72.9%。到2027年，區塊鏈所存的資料有可能佔據全球GDP等值的10%。隨着區塊鏈技術快速發展，主動管理型ETF令基金經理能更靈活把握投資機會。

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