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【墮胎權爭議】美遙距墮胎診斷需求增　醫療初創：最可取合法墮胎方法

18:00 2022/06/11

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部分家庭墮胎藥初創公司看準市場缺口，推出郵寄墮胎藥和提供遙距診斷服務。（Hey Jane官網截圖）

美國社會有關墮胎權的意見一直爭持不下，各州份有關墮胎的法例規限不一。美國食品藥品監督管理局（FDA）早於2000年，經過審查後批准大眾服用米非司酮（mifepristone）和米索前列醇（misoprostol）兩種墮胎藥物。在疫情期間，FDA更新藥物郵寄規定，永久允許米非司酮經線上藥房處方及郵寄。

【餐飲業寒冬】餐飲業今年首季收益按年大跌23.1%　業界料第二季迎來輕微反彈

據外媒《CNN》報道，部分家庭墮胎藥初創公司看準市場缺口，推出郵寄墮胎藥和提供遙距診斷服務。有企業更透露，在疫情下，市場需求大幅增加9倍。

疫下修訂藥例　反推動線上醫療服務

報道指，疫下修訂有關條例的舉措為推動合法墮胎的初創企業打開新的營商大門。美國線上墮胎醫療初創企業Choix、Hey Jane和Just the Pill等，均推出網站提供遙距醫療服務，費用介乎249美元（約1954港元）到289美元（約2268港元）不等，包括諮詢費、藥物和運輸費等，以郵寄方式為客戶提供墮胎處方藥。這些初創公司表示，線上診斷和郵寄處方有助縮短時間和金錢成本。

線上墮胎人數急增

Hey Jane行政總裁Kiki Freedman直言，該企每天新增的遠程醫療患者數量，較去年同期相比增加了9倍；Choix則透露，自墮胎藥物郵寄規定更新後，該企的網絡流量及在線護理查詢大幅增加300%。

Kiki Freedman更表示，郵寄墮胎藥和遙距診斷服務將會是未來醫療發展趨勢，認為將會是美國最可取的合法墮胎方法之一。

【創業兵團】樂手夥維修師丈夫　創木管樂專門店

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責任編輯：文睿

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