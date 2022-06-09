施永青：今年樓價無大升條件　全年上落波幅約5%

與今年首季相比，目前樓市交投氣氛好轉，發展商亦因此推盤賣樓，部分焦點新盤亦大開紅盤。不過，與此同時，各區均見蝕讓買賣。中原集團創辦人施永青形容，目前樓市情況複雜，好壞消息參半，更坦言今年樓價無條件大升，料繼續在高位爭持，全年上落波幅約5%，若以中原城市領先指數（CCL）作參考，料在175至185點範圍上落。

他進一步解釋說，經濟增長、就業市場好、市民薪金提升，自然愈來愈多人買得起樓，促進樓市穩定發展，帶動樓價上升，但目前情況並非如此，就連公務員應否加薪近日亦引起很大爭議，可見經濟情況不算好，故樓市暫無條件大升，又明言供不應求是撑起目前樓價的原因，強調並非因經濟大好所致。

雖然施永青認為年內樓價繼續在高位爭持，但美國即將再加息，而且可能加得更快更急，或多或少影響置業氣氛。施永青強調，加息是利淡因素，一來加重業主供樓負擔，二來加息周期之下，投資者要求更高的租金回報，若租金沒法同步上升，投資者便期望樓價下跌，以達至他們預期的投資回報。

不過，他認為香港短期內不會跟隨美國加息，「美國下半年再加兩次息，香港仍承受得起」。他又指，下半年將有多個新盤登場，認為發展商都「識計數」，傾向求量，即無條件大幅加價，坦言發展商要賣出一定單位套現，才有條件加價。

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