【MCRA】諾華誠信伙中原測量師行推物業估價方案　新鴻基信貸將應用方案

諾華誠信、中原集團旗下中原測量師行宣布推出物業估價方案「中原．諾華 估值+」，新鴻基公司 （00086） 旗下新鴻基信貸將應用該方案，方案可即時為金融機構、物業按揭公司及業主等提供覆蓋更全面及貼近市場的升級物業估價。

中原測量師行執行董事張競達稱，該方案包含AI技術及該測量師行逾30多年經驗，配合中原數據及專業團隊，解決一般網上估價滯後問題，數據庫除了普遍大型屋苑外，亦包含鮮有成交的單幢物業。

中原測量師行：數據庫包含單幢樓

諾華誠信首席業務總監曾鳴表示，方案讓金融機構、物業按揭公司和業主等作即時估價、按揭申請及批核的參考依據，提升服務效率。新鴻基信貸總經理盧皚姩表示，該公司作為中原測量師行及諾華誠信於香港持牌放債人領域的獨家合作伙伴，是首家採用此即時網上物業估價方案的按揭財務公司。

資料顯示，諾華誠信股東之一是中原數據科技，中原數據科技亦屬中原集團旗下公司。銀行公會早前就引入多家個人信貸資料服務機構（MCRA）進行招標，諾華誠信是其中一家機構獲邀進入下一階段。MCRA系統料今年底推出。

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