倫敦1.8萬月租3房單位睡房奇窄 網民：囚犯待遇更好

英國倫敦租金近年升幅驚人,市中心地段受移民等需求帶動更稱得上是寸金尺土。倫敦一個月租約1.8萬港元的3房單位近日於網上成為熱話,不少網民質疑單位内的一間睡房空間狹窄如監倉,有網民更笑言可能囚犯住得更舒適。

3英國下月提高儲值卡收費 通話費飆升250% 【下一頁】

英國地產平台OpenRent的資料顯示,單位位於倫敦東部地區Woolwich,受惠於新開通的伊利沙伯線,僅需15分鐘就可直達倫敦市中心。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

單位所在樓盤曾為Woolwich地區法院,早於1912年落成,屬二級保護建築物。

單位屬3房間隔,月租1,800英鎊(約1.77萬港元)。單位客廳空間算寬敞可放置一部大電視,也設有一個廚房。

樓盤廣告指單位第3間房屬於細房,配備一張單人床及一個衣櫃,可當作私人書房。不過房間間隔極其狹窄,床的兩邊均直面牆壁,只能實現單邊落床。

如果住客要將這間房當睡房用,屆時相信勢必要面壁思過。

食物價格成逾7成英國人夢魘 5分1試過食唔飽 【下一頁】

有網民發揮英式幽默,笑言:「瑞典囚犯都住得好過倫敦人。」(Prisoners in Sweden live better than Londoners.)

也有網民質疑這間房空間已經極狹窄,為何還要放一張單人床及大衣櫃。

追蹤國際熱話,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:鄭錦玲