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倫敦1.8萬月租3房單位睡房奇窄 網民：囚犯待遇更好

環球社會熱點 08:05 2022/06/10

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英國倫敦租金近年升幅驚人，市中心地段受移民等需求帶動更稱得上是寸金尺土。倫敦一個月租約1.8萬港元的3房單位近日於網上成為熱話，不少網民質疑單位内的一間睡房空間狹窄如監倉，有網民更笑言可能囚犯住得更舒適。

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英國地產平台OpenRent的資料顯示，單位位於倫敦東部地區Woolwich，受惠於新開通的伊利沙伯線，僅需15分鐘就可直達倫敦市中心。

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單位所在樓盤曾為Woolwich地區法院，早於1912年落成，屬二級保護建築物。

單位屬3房間隔，月租1,800英鎊（約1.77萬港元）。單位客廳空間算寬敞可放置一部大電視，也設有一個廚房。

樓盤廣告指單位第3間房屬於細房，配備一張單人床及一個衣櫃，可當作私人書房。不過房間間隔極其狹窄，床的兩邊均直面牆壁，只能實現單邊落床。

如果住客要將這間房當睡房用，屆時相信勢必要面壁思過。

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有網民發揮英式幽默，笑言：「瑞典囚犯都住得好過倫敦人。」（Prisoners in Sweden live better than Londoners.）

也有網民質疑這間房空間已經極狹窄，為何還要放一張單人床及大衣櫃。

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責任編輯：鄭錦玲

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