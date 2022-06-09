【消費情報】Meadows全新23款日本直送零食 推限時3大優惠 10倍yuu積分 x 8折特價 x 印花換和風零食盒

Meadows宣布在本地引入全新23款日本製造及直送之日本零食，並同時推出3大優惠，包括10倍yuu積分、8折特價發售，以及免費換取「Meadows x SOU・SOU和風零食盒」的機會。

【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

Meadows是次引入由日本製造及直送之日本零食包括「咸味小食系列」、「餅乾系列」及「朱古力系列」3大系列共23熱賣零食，如「雜錦海鮮燒餅」、「三重芝士脆條」、「波子汽水味朱古力」及「迷你雞味拉麵粒」等，包裝走簡約日系風風格，每款單品散發著滿滿的現代和風氣息。

雜錦海鮮燒餅 入口啖啖香脆，各種海鮮的鮮味於口腔中縈繞，瞬間帶您「飛」到日本北海道，作為佐酒小食滋味無窮，保證吃不停口！ 三重芝士脆條 結合車打芝士、金文畢多芝士及戈貢佐拉藍芝士，外層以香脆的餅皮包裹著，咬下去誘發芝士極致濃香，帶給您三重極の享受！ 杏仁朱古力 當中令人垂涎的「杏仁朱古力」以幼滑的朱古力外層包裹著整粒香脆可口的杏仁，果仁的香氣及朱古力的濃香滿溢，口感層次豐富，令人無法抵抗！ 波子汽水味朱古力 朱古力的形狀如一般的波子一樣，一咬下去汽水的香味隨即湧出來，驚喜度滿分，絕對是夏天必備的零食單品！

此外，Meadows日本零食系列聯乘京都人氣織紋設計品牌《SOU・SOU》，推出「Meadows x SOU・SOU和風零食盒」。《SOU・SOU》來自日本京都，用上獨特的織物紋樣製作各種不同生活用品，將傳統融入現代人生活，表現日本的四季風情，是一眾文青熱愛的日本品牌之一。零食盒以《SOU・SOU》經典紋樣作設計藍本，年輕活潑的開心色調令人耳目一新，讓大家享受零食同時增添一份東瀛風味。

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全新登場之Meadows日本零食系列，更推出3大優惠：由6月10日至6月23日，yuu會員購買任何Meadows日本零食系列即可賺取10倍積分；由6月10日至7月7日，Meadows全新日本零食系列將以8折發售；而購買任何1包Meadows日本零食，即可獲贈yuu電子印花1個，儲齊9個電子印花到17間指定分店，即可免費換取「Meadows x SOU・SOU和風零食盒」1個。

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責任編輯：嚴浩文