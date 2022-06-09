【汽車股】東風5月銷量跌24%　新能源車銷售倍增至2.08萬輛

▲ 【汽車股】東風5月銷量跌24%、產量跌31% 新能源車銷售2.08萬輛

東風汽車 （00489） 公布5月產銷快報，東風汽車5月賣出151,126輛汽車，按年少31%。首5個月計，東風汽車年內累銷993,158輛汽車，按年跌17%。若以乘用車、商用車劃分，東風5月乘用車銷量按年少21%至128,733輛，商用車銷量則跌61%至22,483輛。

東風汽車在新能源汽車銷售續有好表現，上月新能源汽車銷量增1.23倍至20,809輛，首5個月累計賣出96,882輛，按年增1.86倍至96,882輛。

東風董事會指，現時經濟環境對商用車影響明顯多於乘用車市場較大。疫情以及基建啟動較慢等因素，都持續為商用車市場帶來不利影響。乘用車方面，疫情對當期市場需求和零件供應仍造成較大影響，同時，芯片供應短缺的影響也在持續。

東風集團預計隨疫情好轉及內地購置稅優惠政策，新能源汽車下鄉，限購城市陸續放寬購車指標，各地促消費等一系列政策實施後，將推動汽車市場快速復甦。

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